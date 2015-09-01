油价飙升“惊呆”市场 美元多头或“暗自窃喜”

周一金融市场再度刮起“原油风暴”。因美国产油数据被下修，且报道称OPEC对低油价感到担忧，国际油价周一疯狂反弹逾8%，美国油价三日涨幅创25年来最大。油价飙升对整体金融市场都产生影响，其中加元纽约时段飙升逾200点，美国国债价格全线走低，且金价受油价走强带动而脱离日内低位。分析师指出，最重要的问题在于，假如油价持续反弹，恐引发通胀上行预期，并迫使美联储更早加息，以防止日后通胀形势超出控制范围，这对于美元而言无疑是利好消息。

周一(8月31日)油价起初下滑，但纽约早盘中段扭转跌势，尾盘涨势加速。最新一期OPEC Bulletin中一则评论暗示，石油输出国组织(OPEC)可能越来越想同其他产油国讨论限产。此外，美国政府数据显示，今年上半年美国国内原油产量低于之前的报告，这也助燃油价的涨势。

美国原油期货周一收盘上涨3.98美元，涨幅8.8%，报49.20美元/桶，三日涨幅高达27.5%，为1990年8月来最大。布伦特原油期货收高4.10美元，涨幅8.2%，报54.15美元/桶。

Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis表示：“在上周‘投降式的交易’后，市场最坏因素已经被消化，交易商在回补大量空头。”

因一系列规模相对较小的供应受扰以及生产风险促使作空交易商对空头仓位获利了结，一周前市场的空头仓位规模接近纪录高位，美国油价在过去三日飙升逾10美元，收复本月的“失地”。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，基金经理上周将他们在西德克萨斯中质原油的净多头头寸增加了6.2%，而几天后原油期货就在两个交易日里大涨17%。

CFTC数据显示，截至8月25日当周，WTI期货和期权合约的净多头头寸增加5,770至99,176；多头增加1.7%，空头则减少1%，为四周来第三周减少。

DailyFX周一撰文称，如果要评比近期最吸引眼球的走势，原油应该会全票当选。在上周暴涨两日之后，油价近日的涨势依然无可阻挡，WTI轻质原油期货主力合约今日上涨了3.98美元，升至49.2美元/桶，涨幅8.8%，一周之前，油价跌破40美元/桶还是金融市场的头条新闻。

油价飙升的两大利好

因OPEC表示准备好与其它生产国谈判来实现“合理的油价”，并且美国政府也下调原油产量预估，周一油价在此前经历持续数周的下跌后“疯狂”反弹。

美国政府公布的一项新数据显示，今年该国原油产量低于最初的预估，该数据清楚反映出石油钻探商采取紧缩措施应对油价重挫所产生的影响。

美国能源信息署(EIA)表示，该协会通过调查得出的石油产量数据显示，美国6月原油日产量略低于930万桶，较5月修正后的数据下降10万桶，也比EIA几周前公布的预估少将近25万桶。

EIA还根据对更大范围的运营商进行的月度调查，调整了今年前五个月的产量数据。此次调查首次包括原油和矿场凝析油。EIA的详细数据显示，2月、3月和5月的日产量较之前公布的数据低10万桶左右。

瑞士信贷(Credit Suisse)全球能源经济学家Jan Stuart表示，对于供应过剩的全球油市而言，下调供应数据“毫无疑问”是利好，它表明人们常说的美国页岩油生产商对低油价的适应能力或许有点言过其实。

此外，周一最新出版的OPEC Bulletin中的一篇文章写道，OPEC担心油价下跌，准备与其他产油国进行磋商。

该文显示：“受原油产量增加及市场投机行为影响，目前油价持续承压，这仍是OPEC及其成员国的心头之患，对于该行业的所有利益攸关方来说确实如此。”

OPEC对于与其他产油国进行磋商重新持开放态度。该组织已表示，假如没有俄罗斯等非OPEC产油国的帮助将拒绝减产，俄罗斯也拒绝减产。

受石油价格大幅上涨提振，金价周一基本持稳，从盘中低位反弹。因有迹象表明，尽管近期市场动荡，美联储仍可能在今年加息，金价稍早承压。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)驻纽约的贵金属分析师George Gero称：“油价急升引发金市的空头回补。这意味着，持有原油空头的基金也持有黄金空头，他们通常这样做。”

周一纽约尾盘, 现货金升0.04%, 至1,134美元/盎司, 8月可能上涨接近3.5%，是自1月以来最大月度涨幅，本月早些时候，对中国经济放缓的担忧带来一波空头回补行情，促使金价从7月触及的5年半低位回升。

油价反弹引发通胀上行预期 美联储会否9月就动手？

因原油价格上涨推动通胀预期反弹，而物价上涨会侵蚀长期债券的价值，美国国债价格下跌。美国两年期国债收益率第五天上升，创6月份来最长连涨纪录。

分析师称，油价上涨点燃对通胀攀升的忧虑，进而打压较长期国债价格，因通胀会削弱国债支付利息的价值。

法国兴业银行(Societe Generale)流动策略部董事Robbert van Batenburg表示：“国债在某一时点变得对能源价格非常敏感。”

ED&F Man Capital Markets固定收益、利率和信贷主管Thomas di Galoma表示：“每个人都认为通胀不是个问题，然后突然间油价出现大幅逆转走势——我觉得这像是轧空——目前这是推动债券价格下跌的主要因素，油价占据了市场大部分的注意力。”

10年期国债收益率周一收盘上扬4个基点，或0.04个百分点，至2.22%；两个年期国债收益率上涨2个基点至0.74%。

油价飙升令投资者对于美联储(FED)副主席费希尔(Stanley Fischer)的言论更加产生“共鸣”。费希尔认为，美国通胀可能反弹，因美元带来的压力消退，美联储可以逐步加息。

费希尔上周六在杰克逊霍尔(Jackson Hole)年度会议上称，有充分的理由认为，随着令通胀保持低位的力量——特别是石油价格和进口价格——进一步消退，通胀率将上升。

他说道：“鉴于通胀率依然较低，我们可以缓步收紧政策，然而由于货币政策对于实体经济的影响会出现大幅滞后，我们不应等到通胀率回升到2%再开始收紧。”

有“美联储通讯社”之称的华尔街日报著名记者Jon Hilsenrath周一撰文指出，油价下跌和美元坚挺可能使通胀在更长时间内保持低水平。但官员们希望，随着经济中的闲置产能得以利用，美国消费价格涨幅将开始朝着2%的年度目标缓慢迈进，使美联储几个月来就上调利率提出预警后能够开始加息。

分析师称，美联储副主席费希尔上周六的讲话暗示美联储仍可能在今年加息。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman & Co)新兴市场部门全球主管Win Thin称，费希尔的讲话激活了美联储9月加息的预期，并帮助美元兑英镑和瑞郎等一些其他主要货币走强。

Thin表示：“费希尔的讲话压制了对通胀温和的气氛，给美元带来一些指引。”