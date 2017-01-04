新年初临，央行大动作，引国际关注

新年初临，央行大动作，引国际关注投资李哥2017/1/4 13:54技术面：" 日图上看，金价昨日收出小阳线，但是收盘价格最终未破1159.1，macd开始缩短，目前小时图1161附近受阻，昨日我们在直播时说过不管黄金今后是涨是跌，当前至少有一波回踩，虽然昨天收了阳线，意义不大。 欧元在日图上收出带长下影的阴线，价格企稳于1.0398，但是macd已经回归0轴，这样一来1.0398的得失就和关键了，小时图上显示欧元窄幅震荡。 英镑昨中阴线下破1.2263，收盘价位于1.2263下方，下影线稍长，macd阳线，小时图显示英镑反弹，但是1.2263不破，难改下跌命运。 日元昨日反弹收出倒垂阳线，价格企稳于116.73，macd阴柱缩短，小时图早盘继续走高，弥补了昨日日线的上影，显示出日元强势。" 基本面："01:00 美国 华盛顿 美国新国会开幕，新选出的众参两院议员就职。众议院议长瑞安(Paul Ryan)以及新当选的副总统兼参议院议长彭斯(Mike Pence)将会发表讲话。03:00 美国 华盛顿 美联储公布12月货币政策会议纪要。历史回顾：美国API原油库存意外大增420万桶，油价承压快速下挫【美国股市今日收盘情况】【股市】道琼斯指数周三收盘上涨114.02点，涨幅0.58%，报19876.62点；【股市】标普500指数周三收盘上涨18.49点，涨幅0.82%，报2257.32点；【股市】纳斯达克指数周三收盘上涨44.13点，涨幅0.82%，报5427.24点【欧洲股市今日收盘情况】【股市】欧洲泛欧绩优300指数周二收盘上涨0.48%【股市】英国富时100指数周二收盘上涨0.5%【股市】德国DAX指数周二收盘下跌0.1%【股市】法国CAC 40指数周二收盘上涨0.4%【股市】西班牙IBEX指数周二收盘上涨0.9% "今日观点：综上所述，日内黄金回踩做多为主，关注1146的阻力效果，欧元逢低做多为主，英镑多观望少操作，短线震荡交易为主。日元逢高做空。今日阻力位：阻力位：黄金1163.6、1168.0、1199.9；欧元1.0604、1.0811英镑1.2263、1.2487附近，日元118.65附近；支撑位：黄金1143.16、1127.22欧元1.0340、1.0282附近，英镑1.2199、1.2136附近，日元116.73附近；1、黄金1161.86受阻做空，止损1165.53止盈1154.79、1147.91、1127.22；2、黄金1127.22企稳做多，止损1118.22止盈1147.16、11159.1、1199.98；3、白银16.4受阻做空，止损16.54止盈16.15、15.89；4、加元1.345跌破做空，止损1.4463止盈1.3427、1.3405;5、澳元0.7199企稳做多，止损0.7171止盈0.7342、0.7484;6、日元116.73企稳做多，止损114.49止盈118.65、120.58；7、欧元1.374企稳做多，止损1.0306止盈1.0495、1.0616；8、英镑1.2262不破做空，止损1.2318止盈1.2228、1.2173、1.1784;9、瑞郎1.0306不破做空，止损1.0379止盈1.0181、1.0055、10、镑日144.45企稳做多，止损143.72止盈145.18、147.76；11、欧日122.82不破做空，止损124.09止盈115.35、124.01；12、原油53.91不破做空，止损56.63止盈49.11、44.33、46.47；13美指103.18企稳做多，止损101.76止盈104.38、本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差