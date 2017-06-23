论势：6.24原油风暴辛蒂助油多，黄金蓄势观美指

我们不应该人云亦云，我们要去假设市场不一定是正确的，尤其是在当市场的活跃性很差的时候。此时，我们应该对所有信号都有一个怀疑的态度，同时等待进一步的信号。我们应该充分重视市场活跃性差的负面作用，在市场极度活跃、三天内成+量极高的状态下，清除我们已有的仓位----在出现极高成交量交易日的次日，我们应立即清除我们的一半仓位，之后两天内再清除掉另外一半。此后，我们应该等待进一步的信号，来为下次可能的建仓作准备……

原油本周继续走跌，投资者认为原油抄底的机会即将要来临。但是从目前情况来看没有出现明显的筑底情况，而且在市场心理中也存在一定的变数，可能我们固执的认为行情的涨跌有一个明显的限度，当趋势行情走到一定的程度时，就会反转，而且就目前情况来看，合理的看一线反转也是十分合适的。近日美国墨西哥湾沿岸遭遇飓风侵袭为油市带来了些许支撑，当地约有美国17%的原油产量和5%的天然气产量将受到影响。不过市场分析师指出，恶劣天气正在消退，这种利多影响不会持续。截至6月23日当周，美国石油活跃钻井数增加11座至758座，连续23周录得增加，再创2015年4月来新高，表明即使目前油价持续低迷，美国页岩油产商仍在继续推进支出计划。更多数据显示，截至6月23日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加8座至941座。那么下周我们操作以低多为主。













黄金从一周走势来看，在1240位置止住了跌势，加息的效应也渐渐淡去，但是在一些行情走势中我们不难想象，趋势总有尽头，不可能一直走跌，或是涨。在周一给出的早评中提到黄金的走势区间1240---1280对待，中阳形态。但是在站稳1240上方位置趋势线后，多头上破并未如想象中那么顺利，1260关口依然是一个考验，前期在1295位置高点已近被两次试探，那么黄金上涨上行依然是一个市场的需要，趋势很明显，低点在不断的被抬高，顶点不断的在试探。我们当可前以研究一下趋势线的走势，前期低点1183-1196-1216构成一个上升通道的趋势线，行情也在不断的进行一个爬坡上行。在多头艰难上行的时候1122-1216-1240又形成一道新的趋势线。那么就趋势来看，行情的大周期趋势是看涨的，尽管美联储代表人员的讲话不断给市场投放出烟雾弹，也没能打破黄金当前的上升趋势。本周已经告一段落，那么在下周的操作中我们应该注意哪些事项呢？在关键位置尽量保持空仓，或者以设小止损入场，去博一个有盈亏比的盈利也是可观的。





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今天讲讲做单位置的选取，经常复盘的人都知道，趋势是做单方向的一个止引。而如何辨势？就是根据近期重大的消息面，和k线时间月周日线级别来判断。我们可以选出一些点，做一个价格通道的模拟建立，而这些点就是前期的一些底和顶，行情分水岭的支撑压力。在做单之时我们先等行情走开，走出一个明显的方向，在日内寻找支撑压力。思考哪个位置坐会更加稳健，行情在这些点位进场是否足够稳健。就拿黄金而言，目前1260也是一个关键位置。这一节点在不同时期经历了支撑压力位置的变换。当然，单纯的依托支撑压力博取的压力也是有限，主要是看对一个趋势，那么我们就要勤于复盘。找准日线，周线，月线趋势，中枢位置，周期性较强的支撑压力密集点。具体建议实盘实践解析。欢迎关注论势，致力于共赢，风雨亦同舟，成就更多人的梦想！



