黄金周评：费希尔领衔官员纷纷声援加息 黄金守稳图谋5浪

8月24日-8月28日当周黄金市场综述：本周初，全球股市惨遭血洗，市场全线下挫。中国上证指数周一 (8月24日)单日跌幅竟达到8.49%，盘中一度暴跌9%，创涨跌停板制度实施以来最大跌幅，回吐年内全部涨幅。沪深两市近2200股跌停，期指全线跌停。中国市场动荡席卷欧美和新兴市场，悲观情绪笼罩，而朝鲜宣布朝韩边境地区进入备战状态进一步抬升避险热潮，黄金周初触及一个半月高点1170.10美元/盎司。

中国人民银行周二突然宣布下调利率和存款准备金率，全球股市扭转颓势，强劲上攻，而美国8月谘商会消费者信心指数和7月新屋销售表现靓丽，美元由七个月低点反弹，黄金跌破1140水平。周三公布的美国 7月耐用品订单大幅好于预期，黄金刷新一周低点1117.70美元/盎司。纽约联储主席杜德利随后发声称，9月加息的动力有所减弱，黄金止跌反弹。

联邦公开市场委员会（FOMC）9月会议日益临近，市场纠缠不休的加息争论即将揭晓谜底。美联储官员纷纷现身说法，多数官员声援加息，但9月加息能否成行仍具有很强的不确定性。

在多数美联储官员立场向鸽派偏移之际，美联储副主席费希尔周五的一番言论被市场解读为鹰派色彩浓重。费希尔在周六杰克逊霍尔全球央行年会小组会议上清晰至指出，“鉴于通胀预期明显稳定，有很好的理由相信，随着压制通胀的力量进一步消散，通胀将会走高；不应等到通胀率回升到2.0%再开始收紧。“在市场担忧通胀成为美联储加息最大阻碍之际，此番言论堪称支持加息最强音。

美国劳工部（DOL）将在下周公布8月非农就业报告，这可能是9月FOMC会议前最为重要的经济数据。在货币政策会议临近之际，美联储官员的言论将具有更为重大的市场影响力。

国际现货黄金8月14日当周累计下跌26.80美元，跌幅2.31%，收报1133.50美元/盎司，最高上探1168.90美元/盎司，最低下探1117.80美元/盎司。

黄金本周录得五周最大周跌幅，但仍守稳1125/1117区域，并在周五一度突破1140水平，显露出展开上升5浪的态势。

当周要闻盘点

中国央行双降提振全球股市 黄金暂退避

中国人民银行周二（8月25日）宣布下调存款准备金率和一年期贷款基准利率。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%。这也是自去年11月始第五次降息。

中国央行宣布降准降息后， MSCI明晟新兴市场指数上涨2.3%至789.65点，之前该指数连续七天下滑。欧洲股市周二盘中闻讯急升逾4%，录得2011年底以来最大单日升幅；美国股市大幅高开，但随后由升转跌。

黄金则由1150水平附近下挫近20美元，最低触及1134.70美元/盎司，仍守稳1130 水平。

然而，央行降准降息并未挽救中国股市，A股周三开盘后震荡走低，上证指数一度下跌近3.80%，随后大幅上扬最高涨幅达4.20%，然而此后逐步走低，收盘下跌1.27%。

著名资产管理集团施罗德(Schroders)新兴市场经济学家Craig Botham表示，中国降准和降息应该有助于市场人气，但不太可能刺激经济增速反弹。

施罗德认为，中国降准可能只是恢复失去的流动性，降息可能有助于防止违约而不是鼓励投资。

野村（Nomura Securities）亚洲(除日本)策略主管Craig Chan接受外媒采访时指出，当前中国货币政策放松举措力度并不是非常大，但仍可能会推高人民币(6.3865, 0.0000, 0.00%)贬值预期。Chan表示，主要因中国央行（PBOC）下调了基准存贷款利率，这凸显出对经济有更多一些顾虑，而不仅仅是流动性顾虑。

Chan进一步指出，当前新的人民币中间价机制意味着如果中国允许市场在更大程度上决定汇率，人民币可能会贬值。因此，仍预计2015年底美元/人民币将触及6.60。

海通证券分析师姜超等在最近报告中指出，中国央行（PBOC）“双降”及时启动，有助稳定流动性和宽松预期，对冲市场巨幅波动，稳定金融市场。

海通证券认为，中国央行未来仍有降准可能。该行报告进一步指出，中国央行再次降息或仍陷两难境地。虽然从经济增长角度来看，未来仍有降息必要，但从通胀看降息空间可能有限。

美国2季度GDP大幅上修 就业市场继续收紧

美国商务部(DOC)周四(8月27日)公布的数据显示，美国2季度实际GDP年化季率上修为增长3.7%，预期增长3.2%，初值增长2.3%。这表明美国经济复苏的势头仍在延续。

路透社评论称，此次数据远好于预期，GDP增速明显加快，主要原因是除贸易、库存与政府采购外的国内需求较上次统计上修近0.7%，库存总量录得明显增幅，消费支出较上轮上修0.2%，表明美国经济增长势头强劲，这可能会促使美联储考虑在今年加息。

美国劳工部周四公布的报告显示，截止8月22日当周，经季节性调整的一周初请失业金人数跌至三周低点，为27.1万人，较前周减少6，000人。这是连续25周初请失业金人数低于30万关口，反映出就业市场继续收紧。

PNC Financial Services首席分析师Stuart Hoffman表示：“因近来市场动荡，美联储可能确实会等到今年稍晚才采取行动，但经济基本面也支持9月加息。”

不过，交易员们则认为，即使公布的经济增速令人鼓舞，美联储9月份加息的可能性仍有25%。

9月FOMC会议临近 多数官员声援加息

联邦公开市场委员会（FOMC）9月货币政策会议即将登场，官员对经济前景和加息的言论更为引人注目，恰逢杰克逊霍尔全球央行年会召开，各路官员的评论为投资者提供了窥探美联储货币 政策走向的线索。

本周，首先是纽约联储主席杜德利周三（8月26日）表示，因全球市场动荡增加了美国经济面临的风险，与几周前相比，9月加息的动力有所减弱，他还称就业市场过度闲置。杜德利称，希望在最终加息前能够看到更多的美国经济数据。杜德利预计美元和油价对美国通胀的影响将是暂时性的；中国经济放缓可能影响美国商品和服务的价格。

堪萨斯联储乔治周四(8月27日)在讲话中指出，现在评判市场动荡对于联储政策意义还为时过早。她重申，美联储每次会议都有可能宣布加息。对于全球市场近期的剧烈波动，乔治表示，“现在分析市场波动对于美国的影响还为时过早。这一事件令利率形势更为复杂，但我并不认为市场波动对于美国会有持续影响。”

克利夫兰联储主席梅斯特周五（8月28日）表示，美国经济稳固，可以支持加息，美国经济已经准备好接受一次适度的加息。“我希望在从现在到九月会议的时间里评估下所有的经济信息，包括近期波动的市场及其背后的原因，”梅斯特表示，“但是到目前为止，它们并未改变我的基本预估，即美国经济稳固，可以支持加息。”

明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔周五称，他认为美国没有理由今年加息，除非经济前景有重大变化。他表示，“明年下半年接近我考虑的时间。”

亚特兰大联储主席洛克哈特周五表示，市场表现令他对9月升息没有那么坚决了。洛克哈特称可能会因市场动荡评估而改变政策想法，在暴风雨之际不改变政策是较为明智的做法，更迟加息犯政策错误的可能性更小。

布拉德周五在全球央行主席年会的间隙表示，“市场动荡没有‘剧烈’到推迟加息的地步，美国经济基本面仍很强劲，中国经济放缓和市场波动对美国经济前景影响甚微；在通胀方面，情况良好。当联储开始加息，这将会是个‘美妙’的日子，联储应该非常渐进地加息，并以数据为依据。”

美联储副主席费希尔周五称仍未决定是否在9月升息，要看数据和市场表现。在被问及市场波动对通胀的影响时费希尔表示，需要观望，但费希尔表示，对通胀将回升至2%很有信心并称部分影响通胀的因素是暂时性的。费希尔还指出，“经济已恢复至接近充分就业的水平，我们正在朝着利率上升的方向前进，近期的数据令人印象深刻。”

费希尔在周六杰克逊霍尔全球央行年会小组会议上清晰至指出，“鉴于通胀预期明显稳定，有很好的理由相信，随着压制通胀的力量进一步消散，通胀将会走高；不应等到通胀率回升到2.0%再开始收紧。”在市场担忧通胀成为美联储加息最大阻碍之际，此番言论堪称支持加息最强音。

后市展望

下周全球市场迎来美国8月非农就业报告，这是美联储9月会议前最为重要的指标。另外美联储还将公布经济褐皮书，数位联储官员也将发表讲话。

9月加息悬而未决，金价本周录得五周最大跌幅，但黄金投资者情绪积极，投机者继续押注金价上涨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月28日)公布的周度报告显示，截至8月25日当周，对冲基金和基金经理增持了Comex黄金和白银期货及期权净多头头寸，同时还再次减持了铜期货及期权净空头头寸。具体数据显示，截至8月25日当周，COMEX黄金投机净多头头寸增加31508手，至44271手，为6月以来最高位。

kitco周五公布了对大众投资者以及华尔街专家的黄金下周展望调查。结果显示，235位大众投资者参加了调查，98位（或42%）认为下周黄金将会走高；102位（或43%），认为下周黄金将会下跌；另有35位（或15%），对下周黄金持中性看法。

而kitco对于华尔街专业人士的调查结果显示，分析专家们对于黄金价格的观点相对更加一致一些。在35位受访专家中，17位作出回复。其中12位（或71%）认为下周金价将会走高；仅有3位专家看空下周金价，另有2位对下周金价持中性观点。

据彭博社周五(8月28日)公布的最新调查显示，因周一黄金自7周高位回落，黄金交易员、分析师看空下周金价程度升至4周最高。在接受调查的18位黄金交易员及分析师中，5人看涨(28%)，10人看空(55%)，3人看平(17%)。

市场对9月加息争论不休，黄金回撤后仍守稳1125/1117，技术前景积极，市场等待谜底的揭晓。我们认为，若加息被推迟，黄金可能由当前位置展开5浪反弹，反之，金价可能进一步下探，但我们认为黄金下行的空间有限，因美联储可能首次小幅加息，随后逐步收紧货币政策。