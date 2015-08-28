股市一再寻底 看量化对冲基金避险的三大方向

股市近日又现断崖式下跌，已跌回今年初这轮股市启动以来的点位，甚至未来走向也是深不见“底”。从基金机构来看，大家都知道量化对冲基金与股市的相关度较低，除了一些以股票为主要配置权重的策略受到一定影响外，其他策略大多获得逆市场收益。中投在线研究中心从一些私募机构了解到，在股市大跌的这几天，套利型策略与管理期货类策略对冲基金大多业绩涨幅可观。

以下就按照量化对冲的主要投资策略分类，来解析其近日通过配置哪些品种来避险并获利。

避险品种1：远期期指

在近日的下跌中，受冲击最大的无疑是偏重于配置股票及股指期货的对冲基金。一方面，股市连日寻底，目前已跌破3000点，两市连续逾千股跌停，8月24日更是有超过2000股跌停，而融券做空的空间有限。

另一方面，近日股指期货也随同股市一起大跌，期指贴水幅度加深。8月25日，三大期指延续下跌态势，连续第二日全面跌停。当天收盘，IF1509跌313.4点，跌幅10%；

IH1509合约收报1809.8点，跌201点，跌幅10%；IC1509合约收报5871.4点，跌652.2点，跌幅10%。

期现价差来看，期指已10天以来长期保持深度贴水。25日三大期指主力合约贴水继续扩大，当天收盘，IF1509、IH1509、IC1509合约基差依次为221.33、104.25、610.01点，贴水幅度达7.8%、5.8%、10.4%。

期指的贴水表明市场情绪悲观，对未来看空。但是，目前的市场环境下，政府出手“救市”，对大量放空单实施限制，股指期货的交易量萎缩，以做空股指期货为对冲手段的操作难度加大。中投在线研究中心了解到，一些股票类对冲基金已低仓位观望，闲置的资金甚至用于配置低收益的货币市场基金了。

不过，也有一些对冲基金看到了远期股指期货的配置机会。目前股指期货贴水，下跌到一定程度，就是买入机会。在下跌一段时间后，就可以做多，因而远期期指是一个较好的选择。而监管层方面，对做多股指期货并没有太多限制。

一家上海的量化私募基金对中投在线研究中心透露，其已做多远期期指；一些私募机构建议，现在可轻仓做多中证500股指期货 ( IC)或 沪深300股指期货(IF)。

避险品种2：分级基金A、期现套保

做市场中性策略的套利型对冲基金产品，受股市涨跌冲击相对较小，但股市下跌带来的分级基金B份额密集下折，对配置的分级基金的产品会有一定影响。

据统计，在股市遭遇极端下跌的8月24日、25日，就有多达24只分级基金B份额触发下折，其中包括证券B、券商B、信息B、国企改B、500等权B、中小板B、互联B、煤炭B基、高铁B级、成长B、上证50B、中小板B 、中证800B、钢铁B以及证保B级。

由于分级B是按照市价买入，按照净值下折，下折前分级基金B份额的溢价高低成为决定其下折亏损幅度的主要因素。据估算，25日证券B和券商B 的溢价率均超过200%，信息B 溢价率高达168%，国企改B 、500等权B 、互联B、高铁B级、上证50B 、中证800B溢价率均超过了100%。这意味着持有这些高溢价下折B份额的投资者将面临惨重损失。

不过，在此情况下，A份额的投资价值凸显出来。为抵销损失，投资者的一大操作方法是买入A份额合并赎回来卖出B份额，对于A份额的需求推动其价格上行。因此，对于看空后市的投资者而言，分级指数基金A份额可以作为一个绝佳的“看跌期权”进行投资。

根据向下折算条款，对于A 类份额，维持A、B 份额的固定比例，净值归1，份额折为原先的四分之一，其余四分之三转化为母基份额派发给持有人。向下折算会给A份额带来期权价值，期权的收益来源于上述四分之三的份额折算，分级基金以交易价进行交易，以净值进行折算，期权价值来源于市价与净值之间的差额。因此，配置分级基金A份额仍能获取一定收益。

套利型基金的另一大配置品种是期现套利。不过，在股市再一次重挫的背景下，为打击市场投机，中金所近日公布了一系列股指期货管控措施，包括提高股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准，将各类期指品种交易保证金由目前合约价值的10%提高到12%-15%； 调整沪深300、上证50和中证500股指期货日内开仓限制标准，将单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的认定为异常交易行为； 提高股指期货日内平仓手续费标准，将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易手续费标准调整为按成交金额的万分之一点一五收取。

对此，一些私募基金对中投在线研究中心表示，中金所此次的措施均为针对投机资金，避免助涨助跌，对期现套期保值操作不会产生影响。限制主要针对持仓量较大的账户，以及日内平仓的操作，私募基金总体上受影响较小。比如元普投资对其客户表示，公司产品的期货持仓量均未超过，同时均为对冲套保位，不会日内反向平仓，会跟随现货了结才平仓，因而操作不会受到限制。

相应地，在市场大涨大跌的走势下，期现套利、跨期套利的空间反而加大。用部分私募基金经理的话来说，在股市下跌的这几天，他们的产品每天“略有小赚”。

避险品种3：商品期货空单

要注意的是，前述有关对股指期货的所有限制性措施，均不涉及各商品期货。不过，由中国A股带动，近日全球各类市场都呈现全线下跌走势，商品期货市场也未能幸免。

据分析，本轮股市重挫的一大原因是人民币贬值，引发国际市场对中国经济放缓的担忧。8月24日，国际市场出现恐慌性下跌。当天原油大跌5.42%，日线报大阴线；追踪22种原材料的大宗商品当天跌至1999年以来的最低位，白银、钯金、铂金跌幅纷纷超过4%，黄金则微跌0.28%。其他诸如玉米、大豆等商品同样跌势惨重。

各类大宗商品的大幅下跌，对期货类对冲基金来说，正是做空获利的大好时机。由于商品做空没限制，再加上一些主要的商品品种空头走势比较明确，使得做空成为对冲基金的主要获利来源。例如，对国际油价影响最大的在于供应方面，油价未来的空头走势将延续，这使得原油看跌期权受到一些对冲基金追捧，WTI原油看跌期权10月合约费用从38美分涨至66美分，但交量仍达14138张，为3月以来的最高水平。

北京一家专注于期货衍生品方向的对冲基金经理对中投在线研究中心表示，近日商品跌的也比较厉害，因此操作上以做空为主，对螺纹钢(RB)、PTA、白糖、橡胶、菜油以及沪深300股指期货(IF)空单都加进了一些。收益来看，最近“涨幅还是不错的”。