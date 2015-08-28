非美货币分化，商品货币有效反弹，其他非美则承压。金银表现也迥异，原油强势反弹关注阻力。

欧元/美元：1.1283、1.1308

欧元/美元小时图持续震荡下挫，1.1283就有初步阻力，日内的关键阻力在1.1308，预计跌势将延续。

美元/日元：121.40

美元/日元小时图见底后持续震荡反弹，日内关注121.40，强穿后将进一步走高。

英镑/美元：1.5435

英镑/美元小时图持续下挫，1.5435构成阻力压制，日内风险仍趋下行。

澳元/美元：0.7150

澳元/美元小时图持续温和走高，0.7150构成支撑，短线进一步看涨。

美元/瑞郎：0.9672

美元/瑞郎小时图持续走高，但恰巧受阻于0.9672附近的关键阻力，日内警惕回落风险。不过，一旦强穿，上行空间将大幅打开。

美元/加元：1.3175

美元/加元小时图持续震荡回落，关注1.3175支撑，强穿则打开下行空间。

现货金：1129.50

现货金小时图持续下跌后展开震荡整理，1129.50构成阻力压制，后市风险仍趋下行。

现货银：14.60

现货银小时图大幅反弹，关注14.60阻力效果。

美国原油：43.15

油价小时图强势飙高，不过要关注能否强穿43.15阻力，否则又要陷入回落行情。