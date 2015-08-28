美联储为何不会推出QE4的四大理由

安联保险首席经济顾问、前PIMCO首席执行官El-Erian近期撰文指出，近期金融市场动荡让有关美联储会推出第四轮量化宽松(QE)的猜测甚嚣尘上，认为美联储将再度购买金融资产以提振资产价格，平抑市场波动。对习惯将央行视为最佳好友的市场而言，会有这种一厢情愿的想法一点也不奇怪。不过，美联储不可能也不应该马上这样做。

以下是正文内容：

近几年来，由于政策利率已经低到零水平，美联储通过扩大资产负债表的手段来促使金融市场恢复常态，并寻求实现促进就业和通胀稳定的双重目标。

全球金融危机期间美联储推出的第一轮QE为了修复高度失灵的金融中介体系。2010年推出的第二轮QE旨在刺激经济增长。随后由于经济增长陷于低迷的“新常态”均衡水平，美联储又推出包括第三轮QE在内的刺激政策。

尽管经济增长仍时有波折且令人失望，但这一连串非常规的货币政策还是成功推升了资产价格，并控制住了市场波动，使央行成为市场的紧密盟友。近期股市与其他高风险资产大幅下跌及波动率上升，会引起新一轮量化宽松的猜测也就在意料之中。

即便美联储当真如此，也不可能马上推出新的量化宽松政策，理由有四：

首先，美联储现在希望恢复货币政策常态，而不想冒险更加深入未知领域。近期市场下跌引起的初步政策后果，就是事实上让9月加息变得希望渺茫，而且12月加息几率也受此影响有所下降，但因为近期市场动荡并非全然不利于美国经济（例如油价等大宗商品价格下跌和市场利率下降），12月加息还是不无可能。

其次，事实证明非常规政策并未带来预期中的持续高速增长。实际上，美联储已经多次被迫下调经济预估。央行官员们也不得不更加关注担保品损失的可能性及一些期望之外的后果，例如金融市场扭曲，资源错配和财富分化程度加剧。

再次，这次金融市场错配并不是发端于美国。市场下跌反映了包括中国在内新兴市场经济普遍出现的增长放缓，以及对决策者快速有效应对动荡的能力减弱的担忧。正如印度央行行长Raghuram Rajan所言，更广泛地说，全球央行是否具备持续干预市场的能力，是否应该主动干预，才是真正需要考虑的问题。

最后，美联储已经自去年10月开始相对有序地撤出第三轮量化宽松，再度铺开量化宽松的经济与政治风险都会让美联储难下决心。

所以，指望美联储以第四轮量化宽松来拯救市场的时机尚未成熟。而且现阶段此举恐怕不符合更广泛经济的利益。市场需要习惯在央行非常规手段减少的情况下自行找到均衡水平。我们应希望他们未来能依靠更好的经济基本面来做到这一点。