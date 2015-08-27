相比股市 更应该担心的是中国经济

中国股市近期大幅回调再次成为全球关注的焦点，市场悲观情绪蔓延，但恐怕这种悲观有点过了头。

尽管A股投资者过去十年大量增加，但股份所有权在中国的比例仍然较低，因此实体经济通过股市的融资不可能很多。而在美国，恨不得每个人都看CNBC，买股票。

正因如此，Capital Economics的亚洲首席经济学家Mark Williams表示，中国股市没什么好担心的，真正应该担心的是中国经济。

Williams写道，过去一年A股上涨是投机驱动的，而不是基本面的改善。中国一些低迷的数据和政策的滞后可能是导致今天股市大跌的原因，但事实上股市泡沫的破裂本身就是不可避免的。

同样，股市大跌也不会成为引发经济危机的原因。毕竟只有三十分之一的中国人持有股票，而外资仅仅持有2%的中国股票。

伦敦Kingston大学经济学家Steve Keen表示，真正应该担心的是两件事，这两件事区分了本轮中国股市下跌与2007-2008年间的那次下跌。

2007年中国股市下跌缺少了引发危机的两个必要前提条件：当时的私人债务仅相当于当时的GDP规模，而且前十年都稳定在这一水平。而如今，私人债务规模过大，且债务增长过快。

也就是说，中国经济最大的问题是信贷问题，尤其是不考虑人口增长，信贷规模占GDP的比例在2009年以后大幅飙升。

Keen称，2008年开始，全球经济都在去杠杆，但中国不得不加杠杆，因为总需要一个国家来充当消费者的角色。也就是说，总需要一个国家来为消费买单。

但Keen也指出，很多信贷并没有真正流入到传统意义上的消费端，而是进入有望升值的投资资产里面，比如房地产。更进一步说，许多信贷资金流入国有资产，而不是标准意义上的更为有效的中小企业或者消费者。

中国经济的一个关键特点就是增长的主要动力来自国有企业主导的工业领域。政府通过对开发商出卖不动产获得资金（后者在房价上涨的时候将不动产转手给谋利的投机者），用以支持这些国有企业，另一方面，这些国有企业还获得国有金融机构贷款。这样一来，从国有企业赚取的收入成为投机者继续提供融资的保障，而且贡献了中国经济7%的增速。

Keen认为，随着中国楼市大涨的日子结束，那些杠杆过高的开发商不再购买政府的土地了，也就意味着国企两条融资渠道中的一条已经没有了。贷款还在，中央政府可能会要求地方继续借款维持经济增长，但国有企业已经在亏损。

所以中国资产泡沫破裂对中国GDP的影响要比日本和美国等资本主义国家更加直接。

简单来说，股票没什么好担心的，但包括房地产、“鬼城”和荒废工厂等在内的中国资产潜在的崩盘风险才是真正值得担忧的。这就是信贷如何作用于实体经济的诠释。