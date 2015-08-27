看上去像白痴？Brett Arends:为何我会把钱全都投这里

虽然近期全球股市跌声一片，但MarketWatch专栏作家、投资专家Brett Arends却坦承，他的大把现金还是投身在股市里。

这并非是个人投资建议，投资者应自行作出决定，不过就我的投资而言，将继续保持买入。原因何在？”

1. 首先就是“没人知道”

人们有时候会问我股市下一步怎么走，然后会对我“不知道”的答案大感惊讶。他们会说：“但‘知道股市怎么走’是你的工作……”我的回答是：“不，我的工作是告诉别人，其实没人知道市场下一步行情怎么走。”

我从事金融工作20余年，曾经和形形色色的最顶尖的金融天才们一起午餐，并听闻他们给出的数据和主张，我得出了一个结论。

试图猜测市场下一步怎么走是“傻瓜的游戏”，其实没人知道，“他们”假装知道，但实际上他们心中无数。

可能市场会继续下跌，也有可能会长，中国当局可能挽回当地股市跌势，抑或美联储祭出QE4……这些问题的答案我们都不知道，别人也不知道。

2. 其次，我知道股市当中可以输的钱远比可以赚到的少。

听上去没道理？可能的确如此，但从数学角度来看，这是真的。股价可能会上涨一倍有余，如果你等上足够长的时间，那么情况真的如此。

传奇投资大师彼得·林奇曾经说过，更多的钱是因为担心市场崩盘而输掉的，而并非市场崩盘本身。

从长期来看，股票制造着每年等同于通胀水平的4-6%的盈利，我担心这一数字会在未来数年来到区间的下沿，但这比资产纯粹承受通胀侵蚀要好得多。

3. 全球市场刚刚挖了个大坑

如果你担心情况变糟，那么就分多次买入且每次只买入一点，这一策略甚至在1929-32年大萧条期间也能奏效，所以只要坚持不懈，投资者最终能转到足够多的钱。

优质外国市场，例如香港、新加坡和新西兰等，指数刚刚抹去了年内升幅，这些市场中的大部分看上去都十分廉价，不只是美国，新兴市场也是如此。作为普遍准则，在这种情况下需要做的是买入，而不是卖出。

我一直在买入全球股票，包括新兴市场股票，我也必须承认，我还有大量的现金没有兑换成股票。

股票是否会变得更便宜？不知道，但有可能。不过正如GMO联合创始人、首席投资策略师Jeremy Grantham在2008-09年股市崩盘时说的，“如果你看到股票觉得很便宜但又不买，你不是看上去像个白痴——你就是白痴。”