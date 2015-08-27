大事不妙！美元闻大“噩耗” 静候晚间重磅数据

因美股强劲反弹使金融市场的不安情绪有所缓解，欧元、日元等避险货币的购买需求降低，加之耐用品订单数据意外强劲，美元指数周三连续第二个交易日走强。但美元当日收获一个大“噩耗”：讲话极具份量的纽约联储主席杜德利明确表态9月加息迫切性降低，这几乎会让市场对美联储下月加息不抱什么希望。周四晚间美国将公布GDP报告和PCE物价指数，预计将会对市场造成极大的“杀伤力”。

美联储(FED)三号人物——纽约联储主席杜德利(William Dudley)周三(8月26日)表示，和几周前相比，如今9月加息前景“迫切性较低”。这也是首次有美联储高级官员明确为9月份加息预期降温。

杜德利表示：“与几周前相比，如今联邦公开市场委员会(FOMC)在9月会议上开始政策正常化进程看来没那么令我信服了。”

杜德利周三的讲话令美联储将推迟加息的预期升温。杜德利的言论短暂打压美元，美元/日元一度触及纽约时段低点118.98，随后在美股回升的刺激下汇价才有所走高。

DailyFX周三撰文称，随着美股飙升，市场情绪出现明显好转，近期避险情绪提振的欧元以及日元受压，另一方面，表现强劲的美国经济数据也对美元起到了提振作用。周三汇市美元兑非美货币全面走强，欧元跌幅领先。

美国商务部周三公布的数据显示，7月耐用品订单月率增加2.0%，而备受关注的企业支出计划指标-扣除飞机的非国防资本财订单增加2.2%，为去年6月来最大增幅。

杜德利是自市场大跌以来公开讲话的最高级美联储决策者。他的讲话也比亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)更加直率，后者在周一表示，虽然他依旧预计今年晚些时候加息，但美元升值、人民币贬值和油价下跌让美国前景更加复杂。洛克哈特拒绝说明他是支持9月加息还是支持推迟行动。

知名金融博客ZeroHedge评论称，因美联储可能更晚加息，杜德利的讲话一度引发美元走弱，并拖累美元/日元走低。美联储9月加息概率已经从前一日的28%进一步下滑至26%。

分析师认为，杜德利此番言论清晰地显示出，对中国经济放缓的担心正影响到美国货币政策决策。

摩根大通(JPMorgan)驻纽约的首席美国经济学家Michael Feroli表示：“他承认9月份加息可能性降低，但没有完全关闭这个大门，如果你之前对9月份加息有很强的预期，你可能需要减少押注了。”

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets LLC)驻纽约的首席美国经济学家Tom Porcelli表示，杜德利可能明白他的讲话会进一步降低对9月份加息的预测。

Janney Montgomery Scott的首席投资分析师Mark Luschini称：“这是美联储9月加息几率明显下降的一个醒目讯号，杜德利也承认了所存在的外部风险。”

在最近的市场动荡中，投资者们下调了对美联储下个月行动的预期。联邦基金利率期货周三报价显示美联储9月份加息的可能性大约25%，而8月18日时这一可能性近乎50%。

巴克莱(Barclays Bank)先前认为9月将加息，如今则预计在明年3月以前不会加息。贝莱德(Blackrock)固定收益投资长Rick Rieder表示，即使他希望美联储下月加息，但市场波动将使其难以采取行动。

当被问及出台第四轮购债刺激举措即量化宽松(QE)的可能性时，杜德利笑着说美联储距此“还远”。

全球最大的对冲基金公司——桥水基金(Bridgewater Associates)创始人Ray Dalio周二表示，该公司认为美联储下一个大动作将是放松美国货币政策，而非收紧。

法国兴业银行(Societe Generale)汇市策略师Alvin Tan表示：“短期来看，美元表现可能弱于欧元与日元。我们也预估美联储对加息将非常谨慎。”

周四全球主要央行官员将齐聚怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行年会，投资者将从中观察这波全球市场震荡将如何影响决策计划。

本周六，美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)将在央行年会上讲话，届时投资者将会得到更新的信息。

聚焦GDP和通胀相关指标

美国第二季度实际国内生产总值(GDP)修正值定于北京时间周四20:30出炉，接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国第二季度实际GDP修正值年化季率增长3.2%，前值增长2.3%。

此外，值得注意的是，周四还将出炉美国美国第二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数修正值，预期该指标年化季率升幅维持在1.8%，若意外下修，则可能加剧对于美国通胀下滑的忧虑。核心PCE物价指数是美联储最看重的通胀指标。

经济学家们指出，美联储加息的就业部分条件已经满足，但联储的官方目标，PCE物价指数已经有大约两年时间未曾达标(2%的水平)。

彭博经济学家Carl J Riccadonna和Josh Wright撰文称，第二季度GDP增长率终值可能较初值的2.3%大幅上修。彭博调查预估第二季GDP增长率为3.2%。尽管美元升值和能源价格下跌更不利短期的通胀预期，但是经济稳定增长可增强决策官员对于通胀将加速上升的信心。

DailyFX周三文章指出，短期来看未来走势的关键依然是市场情绪是否已经恢复平静，未来几日的市场走势非常重要，不过，周四即将公布的美国第二季度GDP修正值以及PCE物价指数同样值得关注，若经济数据走好，将从市场情绪以及政策预期两方面对美元产生提振作用。

美联储一直在寻找加息前有关通胀率将回升靠近2%目标的迹象。决策层偏重的物价指数在三年多的时间内都低于目标；6月同比涨幅为0.3%。