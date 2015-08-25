IMF称中国经济放缓是必要调整 并非危机前兆

国际货币基金组织(IMF)执行理事卡洛·科塔雷利说，IMF认为，中国经济下滑和股市下跌不是危机的前兆。这种发展变化只是全球第二大经济体经济运行中的“必要调整”。

据德国N-TV电视台网站8月23日报道，科塔雷利认为，过去几年中国的货币政策太具扩张性，说中国将发生危机绝对是误导。虽然中国的实体经济走弱，但这是一个自然的过程。

21日，中国给世界经济发出了新的冲击波。8月财新中国制造业采购经理人指数初值降至近6年半以来的最低水平。对中国经济增速下滑的担忧让全球股市再次下跌。

报道称，中国政府正努力使今年的经济增长率达到7%。那将是25年来的最低水平。最近，不论工业生产、投资还是零售销售的增长都低于预期。中国央行试图应对这种情况：它让人民币大幅贬值，那将使中国商品在国外变得更便宜。自8月11日以来，人民币相对于美元已经贬值了3%。

法国《回声报》网站8月23日文章称，华尔街的投资者们下周仍将密切关注北京为了止住中国经济增速放缓势头而可能采取的刺激措施。

中国经济增长放缓、金融市场混乱以及人民币贬值扰乱了全球市场，特别是纽约股市。

中国的经济形势以及它对股市和基础资源价格的毁灭性影响，成为美国证券交易人士担心的主要因素。

美国里奇沃思投资公司的高级策略分析师艾伦·盖尔说：“对于中国经济衰退的可能性，人们过于敏感，这掩盖了美国经济形势良好、欧盟经济形势好转的事实。”

在这种紧张背景下，IMF执行理事卡洛·科塔雷利本周末表示，希望让市场安心。

科塔雷利在意大利里米尼召开的记者会上说：“现在就谈论中国危机为时过早。中国的实体经济增长的确在放慢，但这种情况的发生是完全正常的。”