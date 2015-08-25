报告称这是一场全球危机 化解危机只有一条路

近期，部分新兴市场货币大幅贬值：土耳其里拉兑美元一度跌破3里拉兑1美元的水平，创历史新低；印尼盾对美元汇率创 17年来最低记录；马来西亚林吉特也跌至17年来最低点。与此同时，部分新兴市场国家调整了汇率政策：8月19日，越南央行于年内第三次调降越南盾兑美元 参考汇率，并将扩大交易区间；8月20日，哈萨克斯坦取消汇率波动区间限制，随后坚戈兑美元汇率一度贬值幅度达30%。

在东兴证券日前披露的报告中，他们将去年底以来乃至今后一段时期全球的经济和政策 分为三个阶段。第一阶段的核心是各国政府采取宽松政策和货币贬值来应对经济减速。一面采用宽松的政策来刺激消费需求和企业投资，同时主动调整和干预汇率， 通过本币贬值来促进出口、吸引境外游客的增长。

第二阶段的核心是全球治理结构重塑，人民币地位提升。在这一阶段，货币政策施展空 间受限，大国在多年量宽之后开始面临“量宽陷阱”，应对经济减速的政策工具明显不足。因此，随着全球经济风险进一步增大，各国也将通过广泛的国际合作来避 免危机。而第二阶段国际合作的力度也将决定全球经济调整的速度。

第三阶段的核心则是接受全球经济增长中枢下移这一现实。在这一阶段，全球经济重回平衡，中低速增长成为世界经济的常态，全球经济也需要寻找新的经济增长引擎。

东兴证券宏观经济分析师谭凇分析指出，这一个月来新兴市场货币贬值的事实显示，这不仅仅是一次美元升值印发的危机，也不仅仅是新兴市场货币贬值、金融动荡的危机。它是全球经济增长乏力、发达国家政策工具空间日趋狭窄背景下发生的危机。如果未来没有广泛而有力的国际合作推动全球危局进入第二个阶段，则各国各自宽松将难以化解危机的蔓延。

谭凇在日前发布的研究报告中，分三点详细解析了目前宏观经济形势。

第一，货币战将愈演愈烈，多国货币创下近年低位甚至历史低位。他指出，欧元、日元、俄罗斯卢布等多国货币从去年开始对美元大幅贬值。今年8月11日，人民币中间价大幅调整以来，部分新兴市场国家货币更是进一步贬值，大宗商品下跌，全球金融市场动荡进一步加剧。

其 次，他认为这将是一场全球危机而非新兴市场危机。谭凇表示，这是全球经济增长乏力、发达国家政策工具空间日趋狭窄背景下发生的危机。尽管我们认为相对于美 国、欧元区和日本仍有进一步量化宽松的空间，尤其是欧元区，但是难以对冲全球经济下滑。英美等国多年实施的量宽政策的有效性也将日渐受到质疑。另一方面， 部分新兴市场国家也确实在这次危机中遭受重创，尤其是与大宗商品市场和出口较为密切的国家，如俄罗斯、委内瑞拉、哈萨克斯坦等与俄罗斯经贸往来密切的中亚 国家。

最后，谭凇指出国际合作是全球危局进入第二个阶段的关键，也是化解危机的必经之路。由于这是一场全球性的危机以及发达国家政策工具 有效性的削弱，因此仅仅依靠各自的宽松政策、货币贬值都难以有效化解这场危机。而危机愈演愈烈，并伴随着个别国家流动性危机的出现，国际合作应该会登上舞 台，这既标志着全球危局进入第二个阶段的关键，也是化解危机的必经之路。