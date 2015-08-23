全球股市普遭血洗 黄金创下1月来最大单周涨幅

全球股市普遭血洗之际， 黄金 却“闪闪发亮”，一举创下1月以来的最大单周涨幅。

由于全球股市重挫且可能创下年内表现最差的一周。美元指数触及两个月最低，因中国制造业数据加深了对美联储下月加息的疑虑。市场避险情绪高涨，推升LME金价震荡上扬，盘中触及1168.40美元/盎司，为7月7日以来的最高水平。

目前，金价已较7月24日创下的盘中低点反弹8.5%。在大宗商品价格不断走低， 原油 价格创纪录地连跌八周，新兴市场货币普遍贬值之际，黄金的表现异常靓丽。

值得注意的是，黄金是所有贵金属中唯一价格上涨的品种。 白银 、铂金、钯金周五全线下跌。

全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares周四报告称基金流入了3.6吨黄金。这与7月的情况不同。当月，投资者在金价重挫至五年低点之时从黄金ETF中撤出23亿美元资金。

黄金大幅反弹是受到了美联储关于9月加息语焉不详言论的刺激。FOMC本周发布的会议纪要令美元和美国国债收益率下跌，从而助推了金价走升。

“黄金上涨是因为市场对美联储9月加息的预期降温，低利率有利于金价。”麦格理贵金属分析师Matthew Turner对CNBC如此表示。

此外，Julius Baer大宗商品研究部门分析师Carsten Menke认为，黄金价格上扬多数是要归因于空头回补。此前，空头持仓一度逼近历史最高水平。

然而，还是要谨慎看多，Sharps Pixley负责黄金交易业务的首席执行官Ross Norman提醒道。