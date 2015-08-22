中国因素如何重创全球市场？这些图表告诉你

中国制造业数据的疲软本周肆虐全球市场。上周，人民币贬值引发投资者对全球经济增长感到担忧，这几乎打击了全球每一个资产类别，并最终打击到了原本表现平稳的标普500指数。

欧洲股市进入了调整，而新兴市场股市面临三年多来的最大单周跌幅。香港、印尼、台湾股市进入熊市。标普500指数周五遭血洗。标普500指数收跌63.78点，跌幅3.13%、创2011年11月份以来最大单日跌幅，报1971.95点。

本周，道指累计跌5.8%、创2008年10月10日以来最大单周跌幅，标普500指数累计跌5.8%、创2011年9月份以来最大单周跌幅，纳指累计跌6.8%。

投资者抛售2015年的股市的大赢家——柰飞(Netflix)、苹果和亚马逊。

外汇方面，全球货币掀起贬值大战。中国、越南、哈萨克斯坦货币纷纷贬值，加剧了新兴市场货币的崩溃。马来西亚林吉特跌至17年低位，为俄罗斯卢布意外全球表现最差的货币。

石油出口国哥伦比亚的货币比索也跌至历史新低。

而商品市场的下跌似乎永无止境。中国制造业的疲软再次导致商品市场大跌。彭博商品指数跌至2002年以来最低水平。铜、镍、锌、铝、锡和铅价格纷纷下降。贝莱德预计，大宗商品行业ETF已经连续五个月经历资金流出。

而商品市场的下跌似乎永无止境。中国制造业的疲软再次导致商品市场大跌。彭博商品指数跌至2002年以来最低水平。铜、镍、锌、铝、锡和铅价格纷纷下降。贝莱德预计，大宗商品行业ETF已经连续五个月经历资金流出。

日元是另一个避险资产，本周涨幅创下去年12月来最高。





本周，美国国债也创下了今年3月以来的最佳表现。在抛售股票的同时，投资者对固定收益产品的需求猛增。澳大利亚、英国等国的国债本周也有所上涨。发达国家国债的收益率创下3个月新低。