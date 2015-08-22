市场周评：纪要朝韩掀翻汇市 全球股市遭突袭

美联储纪要意外放鸽，美元指数周中持续暴跌。朝鲜半岛局势突然趋紧，避险货币及融资货币大翻身。包括中国股市在内的全球股市本周表现则令人唏嘘。

主要货币对方面，欧元/美元周初小幅承压，但周中自1.1030水平附近展开强势反弹，最终逼近于1.1390水平。美元/日元周初高位整理于124.20水平后一路下挫，最终跌至122.00关口。英镑/美元表现相对温和，自周初的1.5630小幅走高至最终的1.5690水平。

大宗商品方面，国际现货金自周初的1113.70美元/盎司强势飙高至1160.30美元/盎司，周中还一度升至1168.40美元/盎司。国际现货银价格则相对温和，周中一度自15.20美元/盎司水平跌至14.70美元/盎司，之后虽一度反弹至15.66美元/盎司高位，但最终仍回落至15.30美元/盎司水平附近。国际油价仍处弱势，美国原油价格周中一度跌至40大关下方，至39.86美元/桶。

包括中国股市在内的全球股市本周表现惨淡。沪指本周累计下跌11.54%，创七周以来最大跌幅。道指本周下跌5.8%，Nasdaq指数下挫6.8%。标普500下跌5.8%，为2011年9月来最大单周跌幅。

当周要闻盘点

美联储意外偏鸽

联邦公开市场委员会(FOMC)周三(8月19日)发布的7月28日至29日会议纪要显示，只有一名美联储(FED)决策者在7月28-29日会议上准备投票支持加息，而其他部分决策者“认为已达到或有信心将很快达到可以开始上调联邦基金利率目标区间的经济状况”。

会议纪要显示，美联储官员上月表示，尽管加息条件临近，但他们认为就业市场“愈合”存在更多空间，且对于通胀向目标位回升需要更多信心。纪要称，多数与会者“判断政策收紧的条件尚未完全实现，但他们注意到其正在临近。”

受此影响，美元指数周三纽约尾盘重挫0.7%，欧元/美元上涨逾1%，报1.1124。其核心问题就是美联储纪要改变了市场对美联储升息概率的预期。

根据Tullett Prebon数据显示，在场外交易市场，三个月隔夜指数掉期利率显示，交易商目前预计美联储9月加息的机率为35%，低于周二尾盘的46%。

苏格兰皇家银行周三表示，从期货市场的情况看，美联储7月FOMC会议纪要公布之后，押注美联储9月加息的人数出现了大幅下降。

根据计算，目前期货市场押注美联储9月加息的投资者已经降至36%，而在会议纪要公布之前，这个数字还是45%。苏格兰皇家银行分析师还表示，目前12月会议上加息的几率下降至85%，纪要公布前投资者曾经押注不管9月是否加息，12月会议100%会加息。

三菱日联证券(Mitsubishi UFJ Securities)的美国利率策略主管John Herrmann认为：“美联储正在从9月份加息的立场上后退，他们仍在表示还没看到足够的东西。”

朝韩局势突然升级

韩国国防部周四在一份公告中表示，韩国探测到当地时间周四15:52，朝鲜发射了一枚火箭，穿越两国边界。韩国军队向朝鲜炮弹的发射地发射“数十枚”炮弹加以回击。

随后，朝鲜官方媒体朝中社(Korean Central News Agency)周五报道称，朝鲜领导人金正恩(Kim Jong-Un)主持召开朝鲜劳动党中央军事委员会紧急扩大会议。

报道称，金正恩宣布朝韩边境地区进入准战争状态；对前线军队的命令于当地时间周五下午5点生效。朝中社称，朝鲜局势“现在接近战争边缘”。

朝鲜半岛局势急转直下，市场风险厌恶情绪大幅上升。作为传统避险货币的日元得利。美元/日元自124水平跌至122水平后，录得连续三日跌势。汇价在日线图上形成破位下行行情。

除了日元外，原本长期归于风险资产的欧元也因其融资货币的属性而获得提振。欧元/美元最终持续飙高至1.1390附近。

欧元上涨并非是其本身基本面有多好。而是原本借入欧元，转而做多其他风险资产的投资者在风险厌恶情绪飙升时需要购入欧元以回补原有的欧元空头仓位。

此外，大幅飙升的风险厌恶情绪令金价得利。国际现货黄金一度升至1168.40美元/盎司。美元兑一篮子主要货币一度触及近八周低位，也对金价构成持续性提振。

汇丰银行(HSBC)表示，预计今年年末黄金价格将上涨10%，至1225美元/盎司左右。该行反对之前高盛(Goldman Sachs)与其他同行一你美联储加息而看空金价的言论，即便是在美联储未来仍可能升息的情况下。该行数据显示，过去四次美联储升息后，金价往往都会上涨，而非下跌。

全球股市哀鸿片野

沪指本周跌11.54%，深成指本周跌11.48%。沪指一度跌逾4%失守3500点，周跌幅创下7周来最大值。

道指本周下跌5.8%，Nasdaq指数下挫6.8%。标普500下跌5.8%，为2011年9月来最大单周跌幅。

被誉为恐慌指数的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)一度跳升48.3%，至10月来最高的28.38。该指数周度升幅创出历史新高。

美国媒体也忍不住出来吐槽。CNBC评论员Jim Cramer指出，现在应该是美国的领导人们站出来说话的时候了，美联储主席耶伦等金融界重磅人物需要在关键时期站出来稳定市场情绪。

Jim Cramer表示，“我并没有从耶伦口中听到任何现在不是美联储加息时机的言论。我并不想表达得太悲观，但我认为美国现在完全没有领导力可言。从总统到财政部到美联储主席，没有人为金融市场说任何有帮助的话。”

此外，香港恒生指数本周累计下跌6.59%，为自2011年以来最大一周跌幅。日经指数连续四日失守20000点大关，创三个半月最低收位。日经指数一周累计下跌5.3%，为2014年4月以来最大周线跌幅。

下周市场展望

下周市场以经济数据与官员讲话为主，法国农业信贷银行(Credit Agricole SA)发布下周展望称，近期股市暴跌的影响已经转变为美元的抛售现象。美元兑一篮子主要货币一度触及近八周低位，中国公布更多利空经济数据后，令市场进一步怀疑美联储(FED)是否能在下月加息，导致美元卖压上升。

该行预计，美联储应该会在年内如期完成加息。对于进程中间出现的任何意外情况，美联储更可能采取的措施是调整加息幅度而不会推迟加息时间。

法国农业信贷认为，市场需要重点关注经济增长驱动因素差异性在近期汇市走势中体现出的不同影响，其中美国和英国属于国内消费驱动型经济，而欧洲、日本、瑞士、澳大利亚、新西兰、挪威和加拿大等国则属于出口导向型经济。

该行同时认为，大宗商品价格的持续走低可以刺激美国和英国的国内真实需求增长，将抵消中国经济放缓带来的损害。

具体货币对方面，该行认为英镑的下周重点是第二季度GDP数据。“如果表现抢眼将提高英国央行加息可能，提振英镑。”对于日元，该行预计，逊于预期的通胀数据仍将令日本央行(BOJ)采取新一轮量化宽松措施。该行同时建议，中国经济放缓担忧的持续升温将抵消德国制造业增长的利好，令欧元上行空间受限。因此在目前的价位下，并不建议投资者追高欧元。