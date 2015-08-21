满世界资产都在跌跌跌 谁在上演飙高好戏？

从香港、约翰内斯堡、伊斯坦布尔再到美国，国际股市周四(8月20日)“跌声一片”。因财新中国制造业PMI创2009年3月以来最低水准，加之韩朝紧张局势令市场避险情绪骤然升温，全球股市周五再度全线下挫，黄金则避险魅力十足，国际金价周五飙升至近1170美元/盎司的一个月新高。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌2.1%，至2012年7月27日以来低点。经济与中国紧密相关的国家的市场全线下跌。

日本股市日经指数跌2%，韩国综合股价指数跌2.2%。恒生指数盘中下跌1.9%。MSCI明晟新兴市场指数跌1.5%至六年低点。

市场人气已经受到隔夜美股疲软的打击，中国制造业数据低迷更是雪上加霜。财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值数据续降至47.1，创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。这是该指数连续第六个月处在荣枯线下方。上月终值为47.8。由于此前公布的7月数据已经逊于预期，这次数据进一步加剧了中国经济放缓的担忧。

汇丰(HSBC)亚洲股市策略主管Herald Van Der Linde表示：“目前市场将最坏情形反映在价格上，特别是在人民币汇率不确定性下，人们说这是一大风险，并离开市场。”

沪综指下跌逾1%至200日均线下方，此为2014年7月以来首见，本周跌幅已深达7.9%，这也是海外市场标普500指数跌至六个月低点的原因之一。

在中国PMI数据公布后，美国股指期货亚洲盘中下跌超过0.4%至六个月低点。澳元/美元跌势扩大，下滑0.4%至0.7305。

因市场对中国经济指标表现低迷感到不安，标普500指数迷你期货低见2,016.50点，为2月初以来低位。

朝鲜向韩国开炮抗议后者的反朝广播宣传后，韩国周四也向朝鲜发射了数十枚炮弹。这是双方10个月以来的首次交火。

之后朝鲜没有开火还击，但在信函中警告称，如果韩方不在48小时内停止沿边境的扩音器广播宣传，朝鲜将会采取军事行动。

美股也“HOLD不住”了？

事实上，全球市场压力已波及美国，标普500指数周四创下18个月最大跌幅。而在此之前，即便面对中国经济减速、希腊债务危机和新兴市场货币大跌导致其他市场陷入震荡，标普500指数仍维持窄幅波动。

芝加哥期权交易所波动率指数本周迄今飙升49%。

Craigs Investment Partners Ltd私人财富研究主管Mark Lister称：“几天前标普500指数还保持了升势。现在年线又恢复下跌状态。我认为美国仍可能有更多下行空间，我们之前就预计到会有回调，目前正进入 这一阶段。”

IG Ltd驻墨尔本的首席市场策略师Chris Weston表示：“除非特别坚定的逆势而上，否则眼下需要非常谨慎，美国市场最近保持得不错，甚至在一定程度上被看作是避风港。标普500指数收在数月以来的交易区间下方，这种观点似乎也要改改了。”

AMP Capital Investors驻悉尼的全球策略师Shane Oliver称指出，重要问题是目前属于回调还是新一轮熊市的开始，定期的下跌5%到20%都很正常而且很健康，这会帮助市场释放压力并恢复上升趋势。

黄金避险魅力十足

市场动荡推动国际现货金价周五早盘一度升至一个多月来最高1168.40美元/盎司。本周以来金价累计涨逾4%，迈向1月份以来最大单周涨幅。

在美联储(FED)决策者暗示对低通胀感到担忧后，投资者降低了对美联储将于下月加息的预期，本周金价获得强劲上行动力。

继上周中国让人民币贬值，加上围绕全球经济增长可能停滞的担忧加剧，股市和新兴市场货币重挫，作为避险资产的黄金需求随之上升。

美国劳工部周三的报告显示，7月份生活成本增速创三个月最低，不含食品、能源和住房在内的价格指标今年首次下跌。美联储周三公布的上次会议的会议纪要显示，美联储官员们需要获得更多信心，相信通胀正在朝着他们的目标靠近。

市场对于通胀率会多快回升至2%目标抱有疑虑，而在消费价格上升时，通常作为保值手段的黄金却正受益于这种疑虑，这些疑虑刺激市场揣测美联储将延迟加息。加息会抑制黄金的吸引力，因为黄金不会支付利息。

ETF Securities LLC驻纽约的研究主管Mike McGlone表示：“美联储想要收紧政策，但是他们知道在当前环境下不能收紧，全球各地都有通缩迹象。”McGlone表示今年金价将接近1300美元/盎司。

2008年12月到2011年6月期间，金价上涨70%，因为当时美联储买入债券，将贷款利率维持在近零水平以促进经济增长，激发了通胀恐惧。但随着通胀担忧消退，美联储宣布一旦确定经济得到完全修补就会加息，这一关系发生了改变。

周四，交易员预测有34%的机率美联储将在9月份的会议上加息，之前8月7日预测的加息机率有54%。

不过仍有投行坚持看空金价。华侨银行Oversea-Chinese Banking Corp Ltd)经济学家Barnabas Gan表示：“我们之所以维持对金价年底将触及1050美元/盎司的看跌预期，美联储加息前景是一个关键原因，不管是9月还是12月加息，都将是市场人士着实关心的一个因素。”

Gan表示，美国加息预期将会以美元走强的形式表现，继而导致金价下跌。根据彭博编制的排行榜，华侨银行是过去三个季度中贵金属预期最准确的机构。

其它资产表现

此外，当前市场避险情绪也令其他避险资产(诸如美国国债、日元等)受益。

美债收益率进一步下滑。美联储7月会议纪要没有提供多少近期会加息的线索，从而削弱了9月加息预期，这已经推动美国国债收益率走低。

美国国债收益率下跌令美元承压。美元/日元周五早盘也一度触及三周低点122.81，脱离隔夜高点124.16。

除了担心中国，新兴市场还感受到土耳其里拉造成的动荡。土耳其筹组联合政府的讨论经过多月协商之后破裂，导致土耳其里拉兑美元周四重挫至纪录低点。

大宗商品方面，原油恢复下行趋势。美国原油跌0.4%至40.91美元/桶，周四曾触及多年低点40.21美元/桶。