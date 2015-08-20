CPI数据不理想？ 等7月FOMC会议纪要公布了再说！

外汇市场周三(8月19日)聚焦即将公布的美国7月FOMC会议纪要。美元指数小幅走低，欧元则出现中幅上涨。商品货币包括纽元、加元、澳元等收到近期中国经济表现疲软以及人民币上周调整汇率等影响继续走低，市场担忧如果7月美联储FOMC会议纪要中透漏更为明确的9月加息信号，则已经收到重创的大宗商品市场将会再次承受打击。

美国周三公布了7月消费者价格指数(CPI)，数据结果与市场此前的预期基本相符，月率有小幅降低。通胀水平目前仍然远远低于美联储2%的目标水平，这成为美联储加息道路上最大的障碍。作为美联储最关注的两个方面之一，美国通胀水平年内表现一直疲软。劳动力市场的复苏并未转化为薪资水平，同时全球经济疲软，大宗商品价格一路下滑，使美国通胀水平迟迟难以接近美联储目标。

欧元继续扮演外汇市场打不死的小强的角色。欧元在希腊债务危机时期就表现出了异常的韧性，并在债务危机缓解之后一直保持在目前1.1左右的水平。欧洲央行仍然在执行QE计划，而美联储加息的决心也非常明显。但是欧元并没有像许多分析人士此前预测的那样一路走低，甚至在出现对美联储加息不利的消息时强劲反弹。这显示欧元多头信心仍然非常稳定。

美联储将在北京时间凌晨2:00公布7月FOMC会议纪要，美国乃至世界金融市场都在密切关注这一重大事件。此次会议纪要公布将会是9月FOMC会议之前最后一次美联储官方大型事件。分析人士期待从纪要的字里行间寻找到一些9月是否加息的蛛丝马迹。美国股市周三低开，市场等待晚些时候会议纪要引领走势。

通胀仍是让美联储头疼的大问题 CPI月升幅降至3个月低位

据周三公布的一份政府报告显示，美国7月生活成本增长趋缓，月增幅创三个月以来最低。今天的CPI数据使得该国通胀是否尽快的回到美联储的目标位，仍然令市场存疑。

美国劳工部(DOL)今天公布的数据显示，美国7月CPI月率增长0.1%，预期增长0.2%，前值增长0.3%。

由于全球供应持续过剩，自今年6月触及年内高位之后，油价至目前已经暴跌超过30%，进而导致未来数月的通货膨胀可能仍受到抑制。与此同时，美元持续走强，以及海外经济放缓，能源价格持续暴跌，将使得通胀何时触及美联储目标位更加难以捉摸。美国劳工部还在今天的报告中称，美国7月CPI年率增长0.2%，预期增长0.2%，前值增长0.1%。

作为通胀的三大前瞻指标之一，美国CPI的消退可能使得美联储在考虑升息时，变得犹豫不决。不过值得注意的是，美联储最为关注的通胀指标是个人消费支出(PCE)物价指数。美国商务部(DOC)将于8月28日公布7月PCE物价指数。

投行为耶伦支招：加息不一定影响美国消费

在美联储准备启动近十年来首度加息之际，有人开始担心这将重创美国消费。不过，市场分析人士指出，耶伦或许无需过于担心这一问题。

当前，消费对于美国经济复苏至关重要。外媒公布的数据显示，消费者开支对美国经济的贡献率高达近70%。摩根大通(JP Morgan)和穆迪投顾(Moody s Analytics Inc.)的经济学家对此指出，加息之后通常可见股票债券价值缩水，但消费者对此已经不像过去那样敏感。

摩根大通经济学家Jesse Edgerton表示，“过去几年资产价格呈上行趋势，但也未出现大的消费热潮，因此就算加息引发资产价格下跌，预计消费也不会大幅下滑。”

据Edgerton及小摩的另一位经济学家Michael Feroli测算，美国的财富效应正在逐渐减弱，已经只有2008-2009年衰退前的一半。他们的数据模型显示，2008年初以来消费者每增加1美元财富，相应的支出增加1.7%。而在1952年到2007年12月上一次经济扩张结束时的这段时间，消费者财富每增加1美元，相应的支出增加了3.9%。

两位经济学家指出，“造成财富效应下降的因素可能有多个，包括大衰退时期股价暴跌的教训使得人们不愿对股市上涨寄予太大厚望。此外，收入不平等的加剧也导致金融资产被集中在少数人的手里。”他们说道：“不过尽管如此，随着美联储加息迫近，财富效应的减弱也不再无关紧要。货币政策收紧可能会推动资产价格走低，令消费者的资产价值缩水。”

CPI不及预期市场淡定 聚焦FOMC会议美元等待裁决

周三纽约早盘，美元指数震荡整理，时段内公布的美国7月CPI数据总体略低于市场预期，但是对汇价影响有限，因市场等待美联储会议指引。

尽管CPI年率如预期升至0.2%、核心CPI年率维持在1.8%，但环比增幅皆低于市场预期。美元、美债收益率在数据后先急速下跌后又快速反弹，走势略显震荡。2年期美债收益率目前再度升至近期高位0.73%附近。

据分析人士称，考虑到看到7月份，油价持续回落，整体CPI因此受到拖累。美联储在最近一次会议声明中强调了就业市场取得进展，但对通胀过低显示出部分忧虑，今天的数据意外弱于预期，则可能会拖累美元继续进行中期内的回落修正。

欧元韧性媲美“小强” 美联储会议纪要恐引爆意外涨势

周三欧洲时段盘初，欧元/美元刷新日内高位至1.1071，汇价日内整体企稳在1.1024上方。欧元/美元在饱受四连跌以后表现却依然像“打不死的小强”般顽强。本交易日汇价出现止跌，开始温和翻红，等待美联储FOMC会议纪要指引。

至于欧元/美元后市将延续何种走势，国外投行德国商业银行(Commerzbank)和华侨银行(OCBC Bank)分析师分别在日内报告中发表了一定前景看法。

德国商业银行固定收益部首席分析师Karen Jones日内指出，“欧元/美元回吐涨幅至1.1020附近，短线试图在20日移动均线切入位1.1013附近企稳。欧元/美元最近挑战测试1.1216(7月高位)宣告失败，但我们依然对汇价持中性立场，因为根据波浪理论显示，欧元/美元仍有上行测试1.1348(200日移动均线)空间。但上方1.1348/1.1468强阻可能抑制汇价涨势，并可能打压汇价促使其重启长线下降趋势线。”

此外，华侨银行(OCBC Bank)外汇策略师Emmanuel Ng认为，“本交易日德国议会将就希腊第三轮援助协议进行投票，预计反对票可能较预期减少。短期内，欧元/美元将根据会议纪要结果作出反应。本交易日欧元/美元可能位于1.1000-1.1095区间交投。”