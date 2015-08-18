人民币贬值扰动非洲经济

人民币意外贬值的冲击波也扰动了非洲经济体，不仅引发当地货币暴跌，还催生了一种担忧，即作为非洲最大的贸易伙伴，中国可能渐渐失去了从石油到酒类等各种商品的进口兴趣。

上周二，中国出人意料引导人民币贬值了2%。周一南非兰特触及14年低点(1美元兑12.94兰特)，自8月10日以来下跌了2%，今年迄今为止的累计跌幅为12%。其他与中国关系密切之国家的货币(例如安哥拉宽扎、赞比亚克瓦查等)也大幅走低。

中国对安哥拉石油、赞比亚铜及南非黄金的需求曾推动这些国家的贸易额激增，帮助其经济实现快速增长，但也使得这些经济体非常容易受到中国政策变动的影响。

非洲开发银行(African Development Bank)在6月份公布，2013年，非洲与中国的贸易额达到2,110亿美元，比非洲与美国的贸易额高出一倍多。相比之下，15年前，美国与非洲的贸易额比中国与非洲的贸易额高出两倍。

如今，人民币贬值令一些非洲国家的财政部门和政府官员忧心忡忡，担心中国的购买力将会下降，害怕中国这个全球第二大经济体的放缓程度可能超过官方统计数据所揭示的水平。

渣打银行(Standard Chartered Bank)研究非洲问题的首席经济学家卡恩(Razia Khan)说，人民币贬值正值非洲许多经济体处境艰难之际；由于油价下跌和美元走高，这些非洲国家也遭遇了震荡，导致今年该地区许多货币都走低。

她说，出口面较窄的非洲国家会尤其处于不利地位。

安哥拉正面临外汇短缺问题，因为油价的持续下跌以及中国需求的萎靡使得安哥拉原油出口收入减少。安哥拉几乎所有的出口收益及公共收入都来自原油出口。

在赞比亚，铜矿正在进行裁员或者停止作业，中国需求疲软使得全球铜价维持在六年低位附近，再加上赞比亚的电力短缺问题，使得生产成本过高而难以为继。

南非的黄金、酒及其他商品生产商们也表示，中国需求下滑意味着南非经济要摆脱持续四年之久的滑坡局面的可能性下降。南非财政部预计今年国内经济仅增长1.9%。

开普敦附近酒庄La Motte首席执行长Hein Koegelenberg说，现在要经历一段艰难时期。Koegelenberg同时还是以中国市场为目标的南非葡萄酒品牌L'Huguenot的董事长。

这两个品牌今年在中国的葡萄酒销量都高于2014年，但Koegelenberg称需求正在下降。他预计，中国对南非葡萄酒的需求将在1,000万瓶左右见顶，这种形势将持续一段时间。他说，未来一到两年生意将非常难做。

当然，人民币贬值可以令一些非洲国家受益，这些国家进口中国商品和服务的成本将降低。包括埃塞俄比亚、肯尼亚和莫桑比克在内的东非国家近些年出现大规模贸易逆差，因为这些国家拿出大量资金进口中国制造的推土机和电力线来修路和建设电力网络。

经济学家称，人民币贬值给多元化发展的肯尼亚经济带来的好处可能最多。中国是肯尼亚第二大进口来源地，压路机等中国制造的重型机械的买家称，他们正在考虑以人民币代替美元进行支付。

位于中国山东省的进口商山推工程机械股份有限公司(Shantui Construction Machinery)驻肯尼亚的销售经理Walter Oyugi称，正在观察其他竞争对手是否会把发票币种改为人民币，如果他们这样做，那么该公司也肯定会重新考虑自己的政策，随之作出调整以保持自己的竞争力。

这样做可以降低肯尼亚近些年因增加基建支出而累积的巨额贸易逆差，也可以降低许多东非零售商的商品售价。

肯尼亚主要零售商Nakumatt Holdings董事总经理沙阿(Atul Shah)称，人民币贬值将对这些东非国家产生积极影响，在美元坚挺的背景下，人民币贬值也许可以给从中国进口商品的非洲进口商带来喘息的机会。他指出，到10月份前后，东非市场的零售商和消费者将感受到人民币贬值带来的潜在好处。

随着中国与非洲之间的贸易往来增多，一些非洲官员加入了中国的阵营，倡导将人民币作为一种储备货币以及可以替代美元的国际贸易货币。

渣打银行的卡恩说，如果肯尼亚或乌干达的进口商开始采用人民币、而非本币或美元来结算从中国进口的商品，将有助于推动人民币国际化，这也是中国一直在争取的。

尼日利亚曾在2011年表示，将把人民币作为该国央行外汇储备货币。2013年南非也采取了这一做法。南非、安哥拉、肯尼亚以及其他一些非洲政府还投资了中国债券。

不过许多企业高管和经济学家称，中国必须让人民币汇率更多地由市场力量决定，这样才能使人民币在非洲真正受到欢迎，成为非洲国家的一种储备货币。

南非标准银行集团有限公司(Standard Bank Group Ltd.)首席执行长Ben Kruger说，人民币汇率必须正常化，并实现自由浮动。