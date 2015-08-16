“金砖之国”巴西正在褪色经济为何一团糟？

美国信用评级机构将巴西债务评级下调至“垃圾级”的上一级。每一天，巴西人都在饱受雷亚尔快速下跌的折磨。年初至今，雷亚尔兑美元已经下跌34%，至2003年以来最低水平。



巴西经济深陷衰退，货币雷亚尔正在暴跌，总统罗塞夫的支持率跌至最低水平——8%。糟糕的是，形势正在变得更糟糕。



美国信用评级机构将巴西债务评级下调至“垃圾级”的上一级。每一天，巴西人都在饱受雷亚尔快速下跌的折磨。年初至今，雷亚尔兑美元已经下跌34%，至2003年以来最低水平。



巴西的很多问题源自国有石油企业Petrobras腐败案的不断升级。身为国内经济的巨大贡献者，Petrobras深陷困境，势必会拖累整体经济的上行。石油是拉动巴西经济的主要动力。



中国也没能助巴西一臂之力。要知道，中国是巴西最大贸易伙伴，因而中国经济增长的减慢令巴西大宗商品——增长的引擎——迅速贬值。美洲理事会副总裁Brian Winter表示，“巴西经济正面临的问题就好像是陷入了一场‘完美风暴’中。”



那么，巴西究竟遭遇了怎样的损失？细节内容如下：



1.变得更糟糕的衰退



2010年，巴西经济增长比美国快三倍。现如今，该国的经济增长甚至比希腊更糟糕。



造成巴西经济衰退的关键原因有两个：



A.大宗商品价格的下跌伤害了巴西。自2014年以来，油价已经暴跌。巴西两种主要出口商品——糖和咖啡的价格较比去年同期分别下滑了34%和25%；



B.巴西最大贸易伙伴——中国的经济增长正在减速，人民币贬值，而且该国政府正努力应对股市修正。对巴西来说，这些都不是好消息。毫无疑问，巴西需要健康的贸易伙伴。



美银美林预计，到今年年底巴西经济将萎缩2.3%。该银行还预计，2016年，(巴西里约热内卢召开夏季奥运会)，该国经济还会出现衰退。



眼下，巴西通货膨胀率已经高达两位数了。为对抗通胀，巴西央行正在加息。随之而来的是，商业成本的攀升。Winter指出，“当前，很少有人认为巴西经济2016年将会增长。”



2.Petrobras丑闻加剧了不确定性和担忧



事实上，巴西人已经习惯了政治丑闻。但是，Petrobras的腐败丑闻，真正撼动了这个国家，撼动了该国的经济，让罗塞夫陷入了遭弹劾的风险中。



黑石集团新兴市场多资产战略部主管Gerardo Rodriguez指出，“此类丑闻是前所未有的。仅在过去的2或3个月内，巴西政治的不确定性就已大幅上行了。”



获得或提供巨额回扣并未改变Petrobras的业绩状况。多年来，该公司在贿赂问题上损失了20亿美元。



巴西需要Petrobras的成功。这家国有企业在巴西经济活动中占据10%的高份额，其中并不包括与Petrobras相关的业务，比如说建筑和运输。较比去年同期，Petrobras的股价已经下跌了近50%。



3.大事不妙：美联储加息逼近



在国外市场，并非只有中国一个国家让巴西头疼。9月份，事情有可能会变得更糟。原因在于，美联储可能会在9月份宣布近十年来首次加息。美国加息通常会导致投资者把资金从巴西等新兴市场撤出。



美国更高的利率，意味着投资者可以在美国获得更高的回报率。这无疑会削弱投资者在国外寻求高风险但高回报投资的兴趣。