周五盘前必读：A股今迎4000点关键战 私募大佬爱股曝光

央行：中国人民银行在关于完善人民兑美元汇率中间价报价的吹风会上表示，人民币偏差矫正基本完成。长期看还是强势货币，未来还会进入升值通道，央行有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

汇丰：预计中国央行三季度再次降息25个基点，下调存准率100个基点。

商务部：外贸下行压力加大，今年出口仍有望实现正增长。新华社：人民币贬值不会出现滚雪球。点击阅读FDI：7月份，实际使用外资金额增速加快至5.2%;1-7月，实际使用外资金额增速报7.9%。国务院：发布《关于促进融资担保行业加快发展的意见》。涉足融资担保业务的上市公司有建发股份、友阿股份、通程控股、大连控股、金山开发、深深房A、武昌鱼等。人民币：周四中间价再跌700基点。在岸人民币兑美元尾盘快速上涨，收盘仅跌0.19%报6.3990，高于中间价6.4010。这是去年11月份以来首次高于央行设定的中间价。点击阅读美股：道琼斯工业平均指数上涨5.74点，报17,408.25点，涨幅为0.03%;标准普尔500指数下跌2.66点，报2,083.39点，跌幅为0.13%;纳斯达综合指数下跌10.83点，报5,033.56点，跌幅为0.21%。欧股：欧洲股市周四收盘上涨1%，德股DAX指数上涨0.82%，报11,014.63点;法国CAC 40指数上涨1.3%，至4986.85点;英国富时100指数小幅下跌，至6568.33点。黄金：纽约金价周四收盘下跌0.7%，结束了连续五个交易日的上涨趋势，强劲的美国经济数据推动美元指数上升，对金价造成打压。白银期货价格收盘跌至15.40美元/盎司。原油：纽约商业交易所9月交割的原油期货价格下跌1.07美元或2.5%，收于每桶42.23美元，创2009年3月3日以来主力合约最低收盘价。布伦特原油期货价格下跌44美分或0.9%，收于每桶49.22美元。美元：人民币兑美元周四跌约0.2%，至6.3990，周三曾触及约四年低点6.4510.市场热点A股：周四沪指收盘涨近2%，成交量小幅萎缩，行业板块全线上扬，两市逾百股涨停。点击阅读港股：缩量反弹，恒指涨0.43%重上24000点。私募：随着上市公司的中报进入密集披露期，众多私募大佬的持股浮出水面，其中包括徐翔和王亚伟的爱股。徐翔钟情东方金钰(600086)，王亚伟买入苏试试验(300416)和置信电气(600517)，私募持股市值最高的是歌尔声学(002241)。开户数：“韭菜指数”连创新低，上周新增投资者仅26.54万。消息人士：养老金投资办法已提交国务院。大摩投资：短期预计市场仍将维持上行趋势，操作上建议投资者重点关注国企改革相关概念。中航证券：市场慢牛格局已经形成，对于热点板块要敢于涉足，对于龙头个股也要敢于冲击，目前是最好的做多季节。巨丰投顾：小盘股短期继续反弹概率大，可逐步减仓;而大蓝筹上涨后还有反复，短期谨慎下，中线可逢低继续布局。两融：两融余额四连增，自8月6日两融余额降至13088.05亿元后，该数字已经连续四个交易日上升，截至8月12日，两市两融余额已经回升至13589.81亿元行业聚焦林业：中央财政安排195亿元支持天然林资源保护工程。体育：6部门印发《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》。关注有核心竞争力的赛事运营营销公司中体产业、雷曼光电、国旅联合。物流：发改委发文推进实施现代物流重大工程。家电：家电十三五规划有望年底公布，万亿蓝海起航。保险：保监会主席项俊波表示，中国保险业规模有望在5到7年内赶上美国。通信：工信部已经正式向虚拟运营商开放171号段。号段为1718/1719共2000万码号资源，且均提供给了中国联通。汽车：上海市交通委透露，新能源汽车有望减免停车费。钢铁：上半年中国大中型钢铁企业主营业务亏损216.8亿元人民币;实现销售收入1.5万亿元人民币;实现利润总额16.4亿元。核电：我国第四代核电技术有望2017年投入建设。个股消息五粮液：经初步研讨论证，拟筹划以非公开发行方式实施员工持股，此事项尚存不确定性，股票继续停牌。阿里巴巴：投资新加坡邮政1.871亿新加坡元，每股1.74新加坡元。华远地产：证金系持有华远地产逾8%股份。中航资本：正筹划重大投资事项，股票继续停牌。一汽集团：原党委书记董事长徐建一被双开。獐子岛：拟定增募资14.5亿加码主业。平安银行：上半年实现净利润116亿元，同比增长15%。金证股份：中报拟10转10送10.中光防雷：半年度净利同比下降15%，拟10转增10股。中国神华：河北省检察院决定逮捕神华集团原副总经理郝贵。深振业：原董事长李永明接受调查，几天前辞职。中海油：总部审议通过《总公司炼化产业优化整合方案》。大事提醒逆回购：央行公开市场周四进行400亿元7天期逆回购操作，中标利率2.5%与上次持平。证监会：将审核涪陵榨菜、华宇软件、新研股份、高新兴四公司并购重组预案。陕西：正编制“一带一路”项目库并准备申报自贸区。关注西部材料、达刚路机、西安民生。