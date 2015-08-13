预计中国2015年出口有望实现正增长

中国商务部部长助理张骥13日说，预计中国2015年出口仍有望实现正增长，中国出口占国际市场份额仍将稳中有升，进口仍将在低位徘徊，但降幅将继续收窄，质量和效益进一步提升。

“总体看，中国出口结构调整趋势向好的势头没有改变，目前中国国际市场份额稳中有升的态势没有改变，当下中国外贸发展的基本面没有根本改变。”张骥在接受记者采访时说。

海关总署近日发布的数据显示，7月份我国出口、进口“双降”，同比降幅分别为8.9%和8.6%。

对此，初步分析，7月份出口较大幅度下降的原因，除了国际市场需求低迷、国内生产要素成本持续上升、人民币实际有效汇率长时间升值以及产业和订单转移等因素叠加作用影响之外，还有一个特殊的重要原因，就是去年同期异常增长垫高了基数。“如果剔除这一因素，7月出口回落幅度处于正常波动范围。”

从国际比较看，中国外贸出口情况仍好于全球主要经济体和新兴市场国家。据WTO统计，前6个月，美国、日本、韩国、印度、南非、巴西等国家和地区出口均为负增长，分别为－5.2%、－8.1%、－5.1%、－16%、－6.4%、－14.7%，欧盟前5个月出口为－15.6%。

从进口情况看，由于受大宗商品价格下跌、国内需求走弱等因素影响，进口仍处于低位平稳状态，降幅继续收窄，已连续2个月为个位数。同时，进口的质量和效益进一步提升。前7个月，我国原油、塑料、大豆、成品油、天然气、纸浆、谷物、铜精矿等8类大宗商品进口量增价跌，合计减少付汇912亿美元。

张骥说，今年以来，中国出口结构调整趋势继续向好。一般贸易、民营企业、新兴市场、机电产品和中西部地区仍然是出口的主要拉动力量。但是，当前外贸形势更加复杂严峻，下行压力加大，外贸传统优势弱化，外贸企业普遍经营不容易。

张骥说，面对复杂严峻的外贸形势，商务部将以落实已出台政策为重点，狠抓落实，同时，根据实际情况，研究出台新的支持政策。坚决清理和规范进出口环节收费，提高贸易便利化水平，切实改善融资服务，加快自贸区建设，营造良好的外贸发展环境。