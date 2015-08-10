卢布贬值助俄气盈利大涨71%

全球头号天然气生产商俄罗斯天然气工业股份公司（简称：“俄气”）日前公布今年第一季度财报。由于卢布贬值抵消了油价下跌以及企业销售萎缩的影响，俄罗斯天然气工业股份公司当季盈利增长71%。

当地时间8月10日，俄罗斯天然气工业股份公司在一份声明中指出，今年第一季度内俄罗斯天然气工业股份公司净收益增至3820亿卢布（约合59亿美元），去年同期该数字为2230亿卢布。根据彭博社公布的数据显示，分析师此前对于俄罗斯天然气工业股份公司今年第一季度净收益给出的预测值为3530亿卢布。当季俄罗斯天然气工业股份公司营收达到1.65万亿卢布，增幅达到5.7%。

根据彭博社基于俄罗斯海关数据的计算结果，俄罗斯天然气工业股份公司所产天然气平均6月出口价格创下自2007年以来的最低水平。7月俄罗斯天然气工业股份公司曾经发表声明表示，由于俄罗斯和乌克兰市场的需求增速放缓，公司可能会在今年内实施减产。

俄罗斯天然气工业股份公司副首席执行官安德烈-克鲁格洛夫（Andrey Kruglov）在今年6月曾经指出，俄罗斯天然气工业股份公司计划在年内发放2015年股息。即使俄罗斯天然气工业股份公司在今年内以外汇为货币单位的销售额下跌至10年以来最低水平，但其表示今年所发放股息标准将不会低于去年。由于俄罗斯天然气工业股份公司自身成本支出多数使用卢布，因此卢布汇率下跌也给公司带来了一定好处。俄罗斯天然气工业股份公司的营收多以美元和欧元为货币单位。

根据俄罗斯央行公布的数据，当季美元兑卢布汇率为1比62.16卢布，去年同期为1比34.95卢布。