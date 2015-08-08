决策分析：非农过后美元虚不受补 利好出尽后或是利空

汇市概述：美元指数周五(8月7日)在触及近四个月高位后回落，受累于投资者缩减多头头寸。因稳健的美国就业报告提升了美联储(FED)在年内升息的可能性，美元一度走强。

美国较长期公债收益率回落也重压美元，这暗示由于通胀仍处于低位，美联储升息的步伐将会十分缓慢，美元的上行潜能可能受限。

但美元前景仍总体正面，受助于升息前景，多数分析师预期美联储将在9月会议上开始收紧货币政策。

分析师称，当非农就业报告等备受期待的美国经济数据在周末前公布时，美元走势出现逆转是很正常的。

周五公布的数据显示，7月美国非农就业岗位增加21.5万，略低于市场预估的增加22.3万，但市场仍认为这反应就业市场体质强健。5、6两月数据被上修，且平均时薪增长，也被视为对市场利多的因素。

就业报告公布后，互换市场消化的9月升息几率为52%，高于数据公布前的47%。

“美元涨幅远远超过了收益率差所能提供的支撑，这可能表明很多对通胀强硬的消息已经反应在债券价格中，将限制美元在9月联邦公开市场委员会(FOMC)会议后进一步走强的可能性，”G+ Economics的首席分析师兼董事Lena Komileva表示。

DailyFX的汇市分析师Christopher Vecchio表示，“鉴于总体通胀偏低，且就业市场增长也不是非常快，因此，9月升息(或者是10月或12月)可能只是一次孤立事件。”

焦点、风向标：

亚洲股市表现

日本6月季调后经常帐

美国7月就业市场状况指数

主要货币走势分析：

欧元：下方1.8060支撑连续5个月表现坚挺。欧元/美元保持在坚守了5个月支撑位上方并继续等待方向突破。短期支撑关注1.8060-1.8088(趋势线和38.2%回撤位)区间，若跌穿该位则日图指向1.0814-1.0818(50%回撤位，5月27号低位)区间。反之，如果能突破1.0980(23.6%回撤位)将挺进1.1037(14.6%回撤位)。

瑞郎：继续上涨，并勉强在0.98位站稳。若日图突破0.9829(61.8%回撤位)将挺进0.9900(76.4%回撤位)。相反，若汇价跌穿0.9770(50%回撤位)则指向0.9712(50%回撤位)。

日元：汇价在升至两个月以来最高位后，美元/日元暂处于消化整固阶段。短期阻力关注125.05(61.8%回撤位)，若突破该位日图将挺进125.85-126.15(6月5号高位) 区间。相反，若汇价跌穿124.17(50%回撤位)则指向123.28(38.2%斐波延展)。