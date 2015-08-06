8月6日原油/白银操作建议分析

昨日ADP数据疲软，但是并没有为白银(14.56, 0.01, 0.07%)带来大幅度的上涨，而是小幅冲高之后归于平静，除去ADP数据之外还有7月美国服务业数据，此扩张速度为10以来最快，关于加息的打压的问题，不能单单依靠某个数据来说明美国的经济是否回升，所以对于基本面来讲，我们需要大局观，不可一概而论。哪怕本周有非农数据，理论上走单边的行情可能会出现大幅度震荡的情形。

白银：从5月19日到现在的日线K线中，有一个始终存在的趋势线压制位置，目前压制位置位于2900附近，这个趋势线压力位置已经是我比较看重的，从3030一直移动到目前的2905附近，压制位置的逼近，而价格越来越近，这说明两点，首先趋势依然为空，第二点就是压力位置越进，则越被容易突破，所以目前白银的多空单需要谨慎些，虽然目前为空头，但是不能一味的做空，日内在2950附近轻仓空单，目标先看30个点，跌破2860移动止损再看，另外埋好2950的空单，这一线为日线的布林带中轨阻力；4小时是最支持银价短期反弹的一个周期指标，而支撑也相当近，在2865位置，结合日线上看，目前银价被困在小区间里面即2865-2905,40个点的区间。晚间8点之前可以在此区间内高抛低吸，破位2905之后，阻力在2950位置(强阻)，下跌2860之后，或跌破前期新低。

白银具体点位操作建议：

1、银价2905首次轻仓空单，止损20点，目标30点即可，若跌破2860可继续持有；

2、银价埋好2950空单，止损2975，目标2900；

3、跌破2860反弹之后进空单，止损2900，目标2830-2800；

原油(44.95, -0.20, -0.44%)：昨日美盘前半段，油价依然是延续上前日的多头扩散，甚至一度有触及288的趋势，但是跌破4小时的反弹支撑282之后，原油便出现抛盘，最低跌至275附近，另外可注意一下4小时的布林带，昨日正好是反弹中轨价位，在286.90回落，与288的空单相隔1点左右，原油趋势仍旧为空，相对于白银更少收到加息的影响；4小时中，原油旗形整理中，整理之后还是倾向于下跌，日内在281附近再次进空单，下方不以275位置支撑，原油谨慎做多单，近期主要思路为反弹空为主，本周任意时候依然埋好288-290的空单。

原油具体点位操作建议：

1、原油281附近，空，止损283，目标275；破位持有至268；

2、首次触及到268附近，多单，止损265，目标275；

3、任意时候埋好288-290空单；