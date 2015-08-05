金价亚盘时段震荡，寻找高点做空机会

基本面：

"纳斯达克指数收盘下跌9.57点，跌幅0.19%，报5105.81点(08-05 04:09)

道琼斯工业平均指数收盘下跌47.81点，跌幅0.27%，报17550.39点(08-05 04:09)

标普500指数收盘下跌4.62点，跌幅0.22%，报2093.42点(08-05 04:09)

ICE布伦特9月原油期货价格收涨0.47美元，涨幅0.95%，报每桶49.99美元(08-05 02:46)

美国NYEMX 9月原油期货价格收涨0.57美元，涨幅1.26%，报每桶45.74美元(08-05 02:46)

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 持仓较上日减少2.08吨，当前持仓量为670.62吨(08-05 06:06)

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周二(8月4日)表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息。洛克哈特在周二刊出的报纸专访中表示，在他看来不加息的门槛很高，经济形势需严重恶化，才会反对加息。年初时洛克哈特还担心就业市场状况，但到了5月初，他曾暗示9月可能加息。这次洛克哈特对华尔街日报的讲话更加果断。洛克哈特表示，9月会议还未召开，目前为止，我认为经济方面已经做好准备，这是做出调整的合适时机。洛克哈特的这番言论增强了9月加息的可能性。外界认为，在美联储美国联邦公开市场委员会(FOMC)中，洛克哈特算是中间派，他是今年具有投票权的五位地方联储总裁之一。"

技术面：

周二金价确认了1093的反弹阻力位后，回落1084附近，并以1085.77附近收盘，日线收螺旋阳线，MA6下穿0.89线1091.22，收盘价也位于0.89线下方，看空趋势没有疑问，今日将继续下跌。四小时布林中轨偏向下行，MA6与子相交有上穿的嫌疑，那么至少日内亚盘时段金价震荡。

今日观点：

综上所述，今天金价走势继续看空，亚盘时段震荡，我们试图寻找高点做空机会，非农数据临近播出，规避风险考虑，账户风控一定要做好，周三小非农ADP数据预期利多金价，谨防意外发生。

今日思路：

阻力位1124.9，1141.34；支撑位1091.22、1077.09、1062.93；

1、黄金1091.22不破做空，止损1095止盈1077.09、1062.95；

2、黄金1100.72不破做空，止损1103.29止盈1091.61、1082.49、1077.05；

3、白银14.59不破做空，止损14.9止盈14.36、14.13、13.82；

4、加元1.3198企稳做多，止损1.3126止盈1.3236、1.3500；

5、澳元0.733企稳做多，止损0.7301止盈0.7540、0.7780；

6、日元124.11企稳做多，止损123.35止盈124.57、125.03、128.03；

7、欧元1.0842跌破做空，止损1.0933止盈1.0807、1.0772、1.0735；

8、英镑1.5569不破做空，止损1.559止盈1.5542、1.5509、1.5368；

9、瑞郎0.9789突破做多，止损0.9762止盈0.9815、1.0004；

10、镑日193.52不破做空，止损194.57止盈191.83、189.78；

11、欧日135.53不破做空，止损136.04止盈133.79；

12、美指97.977突破做多，止损97.22止盈99.8；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差