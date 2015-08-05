世界黄金协会：别被“砖家们”忽悠了 黄金仍有闪光点

眼下黄金市场似乎被恶劣的基本面因素环绕，而不少分析师和专家也跟随进一步看空金价。但世界黄金协会(WGC)交易部门近日表示，这些专家们对黄金市场的看法是错误的，尽管近期金价重挫，但一部分因素显示需求仍旧稳定。

在世界黄金协会发出上述观点前，金价7月曾再度开启跌势，并刷新1077美元/盎司的逾5年低位。

世界黄金协会交易部指出，眼下市场看跌金价无非是因为以下四个理由：

1.美联储加息导致美元对其他货币走强，使得货币贬值国家购买黄金变得更加昂贵。

2.作为全球最大的黄金消费国，中国需求在下降。

3.受中国经济放缓的担忧情绪，大宗商品价格普遍下跌。

4.全球紧张局势缓和，使得投资者的避险情绪降温。

然而，世界黄金协会发言人指出，“尽管上述观点的重要性不言而喻，但它们遗漏了一些其他的关键因素。”

该发言人称，黄金不像其他大宗商品，金价的涨跌与其他商品市场关联不大。同时，中国市场并不疲弱，尽管当前该国的黄金需求不如2013年，但2015年一季度仍创下季度第四新高，中国央行同期公布的数据显示，该国该国黄金储备一下子增长了59%。

此外，他还表示，强势美元的影响被市场过分扩大。

世界黄金协会认为，目前金价的下跌是受投机交易的驱使，而非需求疲软，因此投机交易并无法反应黄金市场的长期前景。