8月4日 全球经济分析概要

美国市场

截至纽约时间下午16:30时（北京时间8月4日凌晨04:30时）标准普尔指数下跌5.86点，跌幅0.28%，至2098.04点；道琼斯工业平均指数下跌91.66点，跌幅0.52%，至17598.20点；纳斯达克指数下跌12.90点，跌幅0.25%，至5115.38点。

素有"美联储通讯社"之称的华尔街日报记者John Hilsenrath周一(8月3日)表示，美联储官员们对薪资增长到何种程度才与其经济目标相符的概念很模糊，当然了美联储官员乐意看到薪资加快增长，这会使其对美国经济更接近其双重目标(即就业健康增长和通胀温和上升)充满信心。

美国商务部周一公布的数据显示，6月美国民众支出增长放缓，这表明工资增长疲软可能令消费者承压。具体数据显示，美国6月个人支出月率增长0.2%，为今年2月以来最小增幅，一如市场预期，前值由增长0.9%下修为增长0.7%。包括工资和国家援助的个人收入6月增长0.4%，略好于市场预期的增长0.3%，前值由增长0.5%下修为增长0.4%。

三菱东京日联银行的外汇分析师Lee Hardman周一表示，即将于本周五(8月7日)公布的美国7月非农数据可能会显示美国劳动力市场的表现依旧坚实。Hardman还表示，为了进一步评估美联储9月加息的可能性，美国7月的非农就业报告将会受到市场参与者更加密切的关注。Hardman称："预计美国7月非农就业报告将显示美国就业增长仍然坚实，7月平均每小时工资料温和上涨，这或许会为美元提供一些支撑。"

欧洲市场

英国金融时报100指数下跌7.66，跌幅0.11%，报6688.62点；德国DAX指数上涨134.73点，涨幅1.19%，报11443.72点；法国CAC 40指数上涨37.91点，涨幅0.75%，报5120.52点。

随着七月终结，投资者期待八月进展，几乎所有人都在观望美元是否能够获得足够的动力上升。8月的金融市场通常较为清淡，因全球投资者纷纷休暑假。交易量下降、流动性减少，在一些情况下可能意味着趋势的稳定性，而另一些情况则意味着持续性。

周一公布的数据显示，7月英国制造业扩张速度提高，但新订单增速为近一年来最慢，暗示制造业将会继续拖累整体经济增长。具体数据显示，英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数升至51.9，高于市场预期的51.6；6月时为51.4，创逾两年来最低。但7月制造业PMI仍远低于2013年4月英国经济开始复苏以来的均值54.3。

澳大利亚西太平洋银行经济研究团队周一表示，该行认为澳洲联储可能在本日的货币政策会议上维持利率不变，但是会在其货币政策声明中继续"口头打压澳元"。该行研究团队指出，该行预计澳洲联储主席史蒂文斯的声明不会给市场带来任何惊喜，史蒂文斯曾称"澳元进一步贬值是有可能且有必要的，尤其是鉴于大宗商品价格显著下降"。

亚太市场

截至北京时间09:27，日经225指数报20481.43点，下跌66.68点，跌幅0. 32%；韩国综合指数报2014.26点，上涨5.77点，涨幅 0.29%；澳交所普通股指数5699.70点，上涨20.36点，涨幅0.36%。新西兰50指数报5896.40点，下跌61.45点，跌幅1.03%。中国香港恒生指数24364.41点，下跌47.01点，跌幅0.19%。

截止发稿，上海综合证券指数报3622.864点；沪深300指数报3829.24点。

作为"安倍经济学"的大招，由货币宽松带来的日元贬值成为刺激本国经济复苏的兴奋剂。然而这针兴奋剂究竟能维持多久却是一个没有人愿意回答的问题。近日，日本央行[微博]行长黑田东彦在接受《读卖新闻》采访时说，当前不需要采取更多货币宽松。

BITSTAMP公布的报价显示，比特币/美元(XBT/USD)昨日自277附近走高至283附近，但本交易日亚盘开始回落，现已落至280水平。KRAKEN公布的报价显示，比特币/欧元(XBT/EUR)昨日自253下方震荡走高至259附近，但本交易日温和回落，现交投于256水平。行业方面，日本媒体报道称，已倒闭的虚拟货币比特币交易平台Mt. Gox前负责人开普勒已被日本警方逮捕。

今日已经公布及即将公布的国际经济数据

时间事件重要性前值市场预测结果

07:30澳大利亚当周ANZ消费者信心指数低112.5

07:50日本7月基础货币年率低34.2%

09:00新西兰7月ANZ商品价格指数月率低-3.1%

09:30日本7月实际现金收入年率中0.0%

日本6月劳动现金收入年率低0.7%0.9%

09:30澳大利亚6月零售销售月率中0.3%0.4%

澳大利亚6月商品贸易帐中-27.5亿澳元-29.5亿澳元

澳大利亚第二季度零售销售季率中0.7%0.4%

12:30澳大利亚7月央行利率决议高2.0%2.0%

14:00英国7月Nationwide房价指数年率中3.3%3.5%

英国7月Nationwide房价指数月率低-0.2%0.4%

14:30澳大利亚7月RBA商品价格指数低80.2

澳大利亚7月RBA商品价格指数年率低-17.9%

16:30英国7月建筑业采购经理人指数低58.158.5

17:00欧元区6月生产者物价指数月率低0.0%-0.1%

欧元区6月生产者物价指数年率低-2.0%-2.3%

21:30加拿大7月制造业采购经理人指数低51.3

22:00美国6月工厂订单月率低-1%1.7%

美国6月工厂订单月率（除运输外）低0.1%

09:30澳大利亚6月零售销售月率中0.3%0.4%

日内焦点

澳大利亚6月季调后零售销售月率：是衡量消费者支出的最主要的衡量器，而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。零售销售，是零售销售数额的统计汇总，是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。公布值>预期值=利好澳元。

欧元区6月PPI年率：该数据一般仅产生潜在影响，因占欧元区整体经济约一半的德国和法国在此前已公布了同类数据。生产者物价指数指一衡量产业生产成本的指针，该指针包含制造业非耐久性消费财等，用以代表厂商之间的交易价格。公布值>预期值=利好欧元。

财经大事

时间国家地点事件

12:30澳洲悉尼"澳洲联储政策会议，并宣布利率决定。

各国央行利率变动

央行最新利率涨跌下次公布日期

美联储0-0.25%不变---

欧洲央行0.05%不变2015-09-03

英国央行0.50%不变2015-08-06

日本央行0-0.1%不变2015-08-07

瑞士央行-1.25-0.25%不变2015-09-17

加拿大央行1.00%不变2015-09-09

澳大利亚央行2.50%不变---

新西兰央行3.50%不变2015-09-03

欧元/美元

支撑位:1.09095；阻力位:1.09748

图片来源：BMFN Unitrader

英镑/美元

支撑位:1.55568；阻力位:1.56067

图片来源：BMFN Unitrader

澳元/美元

支撑位0.72520；阻力位:0.72899

图片来源：BMFN Unitrader

美元/日元

支撑位: 123.787；阻力位:124.229

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黄金现货

支撑位:1080.58；阻力位:1087.42

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