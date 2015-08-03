黄金多头阵营损兵折将 非农领衔“超级周”再袭市场

国际现货黄金周一(8月3日)亚市盘初在1095美元下方盘整。上周五(7月31日)由于美国劳动成本数据创下逾30年最低，导致美元盘中跳水，金价曾一度拉升逾20美元，但仍未突破近期的震荡区间。随着“超级周”再度来临，一系列央行决议以及重磅的经济数据都将如期与投资者见面，而美国7月非农无疑是其中的重头戏。

然而，最近一周黄金市场的投资情绪有进一步恶化的趋势。更令黄金多头们担忧担忧的是，素有“死多头”之称的著名对冲基金经理保尔森也在减持黄金类资产，并增加其他领域的投资。

一不起眼数据“拆台”美元 黄金难破牢笼

尽管上周受到美联储利率决议以及二季度GDP提振，美元指数曾一度强劲攀升，但上周五(7月31日)公布的美国二季度劳工成本指数季率升幅意外创下逾30年以来最低，引发市场担忧该国的薪资增速不佳，无法提振通胀回升，从而拖累美联储升息时机，美元指数遭遇断崖式下跌，非美货币则集体反弹。

美国劳工部称，一项衡量劳工成本的广泛指标雇佣成本指数第二季小幅增长0.2%，为1982年第二季开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。一些分析师认为雇佣成本至少增长0.5%才能确保美联储升息，并可能早至9月。

理论上，随着失业率下降，工资应该增长，但美国工资增速一直不温不火，看来市场对工资复苏的期待还要继续下去

上周五数据公布后，美元指数大幅跳水至96.32，现货黄金自1080美元/盎司日低迅速拉升近逾20美元，并刷新1103.13美元/盎司日高。

道明证券指出，美国雇佣成本指数公布后，美联储仍有可能加息；数据可能由于季节性和时点因素而起伏不定。第二季度的数据与其它就业市场的数据“不一致”。

HFE表示，美国就业成本指数很可能不会影响美联储9月份是否加息；美联储清楚地表明，如果失业率持续下行，不一定需要核心通胀率或薪资加速才会启动加息。

加拿大帝国商业银行(CIBC)表示，美国第二季度就业成本指数对美联储来说明显是个障碍；投资者将认为就业成本指数数据降低了9月份加息的机率。

彭博策略师报告指出，美联储9月份加息的可能性自周四的48%降至40%，之前第二季度雇佣成本指数（ECI）增长达到创纪录低点；数据导致市场对9月份需要加息的预期下降。

“超级周”再度袭来 非农核弹即将引爆

随着8月第一周的来临，金融市场将迎来名副其实的“超级周”。本周除了有全球多家主要央行召开政策会议，包括澳洲联储、英国和日本，还有欧洲央行(无利率决定)外。还有许多“分量十足”的重磅经济数据。

首先，周一美国方面将公布6月个人消费支出(PCE)物价指数。接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国6月核心PCE物价指数年率升幅料持平于1.2%；6月核心PCE物价指数月率升幅料自上月的0.1%提升至0.2%。

瑞信(Credit Suisse)驻纽约的外汇策略师Matt Derr表示：“如果本周的通胀数据再次疲软，对美元不是好事，市场当前很难真正计入9月份加息因素，有理由对美元保持谨慎。”

除此之外，周一还将公布美国7月ISM制造业采购经理人指数。另外，周三(8月5日)的欧元区6月零售销售、美国7月ADP就业人口变动以及贸易帐等都将吸引投资者的目光。

然而，最为重磅的还是本周五(8月7日)公布的美国公布7月就业报告，如果显示就业进一步增长，将显示经济强劲到足以令美联储在将近10年内首次加息，可能刺激交易商增加黄金的空头押注。

根据路透调查，8月7日将公布的非农就业数据料显示7月新增就业岗位22.5万个，略高于6月的增加22.3万，市场认为6月数据相当令人失望。7月失业率料持稳于5.3%。

如果7月就业数据较好，而且8月保持这种趋势，可能将足以满足美联储有关就业市场呈现“一些”改善的要求。对于倾向于近10年来首次加息的公开市场委员会(FOMC)来说，这一门槛似乎相当低。

New Albion Partners驻纽约首席市场策略师Brian Reynolds说道：“如果非农就业报告良好，对于经济来说是好兆头，意味着美联储更有可能加息。”

Investec的分析师Victoria Clarke称：“还需留意薪资增长数据，可能会在6月下降后小幅增长，这当然不会对9月加息前景有任何不利。”

法国农业信贷(Credit Agricole SA)表示，对于美元走势而言，非农数据是关键。如果表现靓丽将进一步巩固美联储加息预期，有效提振美元，利空黄金。”

对冲基金继续净做空黄金 市场情绪一片惨淡

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(7月31日)公布的周度报告显示，截至7月28日当周，COMEX黄金投机净空头头寸减少10手，至11334手，上周CFTC持仓有史以来首次转为净空。

据彭博社周五(7月31日)公布的最新调查显示，因美联储加息步伐渐行渐近，黄金交易员、分析师连续第三周看跌下周金价，且看跌程度达到4月以来最高水平。在接受调查的19位黄金交易员及分析师中，5人看涨(26%)，13人看空(68%)，1人看平(8%)。

上周黄金迎来连续第六周下跌，为1999年以来连续下跌时间最长的一次，而7月份的跌幅亦是逾两年以来最大的一次，跌幅高达6.56%。

一些对黄金看空的分析师们认为，尽管从技术面上来看，黄金有些超卖，很快会有回升，但即使如此，回升也将是有限的。

花旗集团(Citigroup)策略师David Wilson表示，“美联储周四强烈暗示迟早加息，美元走强，所有的大宗商品受到影响。市场的关注点是美元及其强度，美联储加息前，黄金仍维持下行趋势。”

国际顶级投行高盛(Goldman Sachs)商品研究负责人Jeff Currie重申，年底黄金价格将跌至1050美元/盎司，因全球通缩黄金，美国与其他经济体基本面背离以及新兴市场的去杠杆化。

Kitco的全球交易主管Peter Hug表示，金价在本周可能会有20美元/盎司的涨幅，因更多的投资者会选择空头回补，但金价的涨势将是难以持续的。

道明证券(TD Securities)商品策略主管Bart Melek认为，金价一直在试图上行突破1100的水平，但一直没能成功，这表明了近期市场还是会走低，但金价的表现还是要依赖数据。如果非农表现不佳，那么可能会使得美联储升息从9月推迟到12月。

法国外贸银行(Natixis)贵金属策略师Bernard Dahdah表示，即使非农数据让人失望，可能也不足以推动金价上行，因美联储对非农的要求并不高。如果金价最终走低至1000美元/盎司，我也不认为会是意外的。

著名“死多头”保尔森不再看多

随着国际金价跌至逾5年来低位，全球最有影响力的黄金投资者之一、著名对冲基金经理保尔森(John Paulson)上周五(7月31日)表示，当前黄金正处在一个合适的价格水平，未来黄金市场将开始平衡。

不过他指出，美联储可能最早在今年开始加息，这意味着金价大幅反弹的空间被缩小。此外，由于上周金价在短短几秒内暴跌4%，导致紧张的投资者担忧是否会有其他西方对冲基金加入做空，因此不排除有下跌的可能性。

数据显示，尽管截止一季度，保尔森旗下对冲基金是SPDR Gold Trust的最大投资者，总持仓达10.5亿美元，但这仅仅是Paulson & Co's holdings管理的200亿美元中的一小部分。如今Paulson & Co.的投资组合较三年前已大不相同。截止2015年一季度，相比有关金属的投资，Paulson & Co.持有更多医疗卫生的股票，包括Shire、Allergan以及Valeant等。

截止今年一季度，保尔森持有矿商AngloGold Ashanti股票从2790万股下降至2620万股。今年AngloGold Ashanti股价已经累计下跌29%。

但他强调，“黄金基金只不过正处‘冬眠’的状态，尽管现在仅占我们总资产的1%多一点，但我不会抛弃它。”