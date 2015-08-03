“升级版超级周”震撼袭来 “超级星期四”、非农夺人眼球

本周外汇市场将迎来传统的“超级周”，经济数据方面，最重磅的无疑是美国非农就业报告，此外，新一轮PMI将于周初发布，包括中国和欧美，其中美国制造业PMI倍受关注；央行方面，则有日本央行、澳洲联储和英国央行利率决议，特别是英国央行的“超级星期四” 更是夺人眼球。

因美国第二季雇佣成本增幅创纪录新低，降低了美联储(FED)9月份加息可能性，美元指数上周五(7月31日)以下滑结束表现不错的一个月。

美国劳工部发布的数据显示，第二季度雇佣成本指数季率增长0.2%，为1982年第二季度开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。一些分析师认为雇佣成本至少增长0.5%才能确保美联储加息，并可能早至9月。

BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示：“该数据让美元多头遭受挫折。”

上周五美元指数下跌0.33%，报97.23，盘中一度大跌逾1%。7月美元指数升1.8%。上周稍早的美元上涨源于美联储7月29日会后的政策声明，当时声明显示美联储更加接近加息。

美联储青睐的一个与消费开支相关的通胀指标——个人消费支出(PCE)物价指数将在本周一(8月3日)发布，这也吸引投资者目光。

接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国6月核心PCE物价指数年率升幅料持平于1.2%；6月核心PCE物价指数月率升幅料自上月的0.1%提升至0.2%。

瑞信(Credit Suisse)驻纽约的外汇策略师Matt Derr表示：“如果本周的通胀数据再次疲软，对美元不是好事，市场当前很难真正计入9月份加息因素，有理由对美元保持谨慎。”

非农报告

分析师表示，对美元来说，下一个重要时刻将是美国公布7月就业报告，如果显示就业进一步增长，可能刺激交易商增加多美元的多头押注。

如果7月非农就业岗位大幅增长，将显示经济强劲到足以令美联储在将近10年内首次加息。

根据路透调查，8月7日将公布的非农就业数据料显示7月新增就业岗位22.5万个，略高于6月的增加22.3万，市场认为6月数据相当令人失望。7月失业率料持稳于5.3%。

如果7月就业数据较好，而且8月保持这种趋势，可能将足以满足美联储有关就业市场呈现“一些”改善的要求。对于倾向于近10年来首次加息的公开市场委员会(FOMC)来说，这一门槛似乎相当低。

New Albion Partners驻纽约首席市场策略师Brian Reynolds说道：“如果非农就业报告良好，对于经济来说是好兆头，意味着美联储更有可能加息。”

Investec的分析师Victoria Clarke称：“还需留意薪资增长数据，可能会在6月下降后小幅增长，这当然不会对9月加息前景有任何不利。”

DailyFX周日撰文称，美联储的决策者们是否会在9月份加息的可能性取决于经济数据，意味着本周所有的目光将聚焦在美国的7月非农就业数据。6月份的数据为增长22.3万，稍低于市场预期，同时和Markit调查指示的增长22万相差不多。7月份的采购经理人指数(PMI)初值指示就业继续强劲增长，非农就业可能增长22.5万，这将增加较早加息的可能。

法国农业信贷(Credit Agricole SA)表示，对于美元走势而言，非农数据是关键。如果表现靓丽将进一步巩固美联储加息预期，有效提振美元。

英国央行“超级星期四”

英国央行(BOE)将在本周的“超级星期四”同时公布一系列货币政策、会议纪要和经济预期。这一举措可谓是在全球主要央行中开创先河。

与之前在两周内分批公布数据的做法不同，英国央行将在8月6日“超级星期四”同时公布货币政策决定、会议纪要、决策官员的投票数以及对经济每个方面的新预期。

这种全新的公布数据的方式意味着经济学家和投资者将需要费力解读大量信息。而在“超级星期四”之前，英国央行行长卡尼(Mark Carney)和货币政策委员会将从周三开始召开会议。

尽管鲜有人预计明年初以前加息，但有些人预计，九位英央行货币政策委员会(MPC)委员中的几位本周可能将投票支持加息。

英国央行同时公布这么多货币政策数据在G7央行中实属首见，这可以让决策官员立刻解释他们的想法。此前市场分析人士必须随着信息一点一点释放出来而去一块一块拚凑全貌。

加拿大丰业银行(Scotiabank)驻伦敦经济学家Alan Clarke说：“显然会有一堆信息和数据大量涌入你的脑袋，这将是忙碌的一天。”

英国央行行长卡尼日前曾讲话称，英国利率处在纪录低点的时代即将走到尽头。在这样的背景下，经济学家和投资者都想要从数据中获取一些线索。一旦央行真的加息，将是英国近十年来首度启动紧缩货币政策的周期。

除了数据潮之外，英国央行对于经济和通胀的预期也颇为引人关注。在英国央行接近收紧货币政策的背景之下，本次的预期就显得格外关键。

高盛集团(Goldman Sachs)分析师Andrew Benito在报告中写道：“我们把英国货币政策前景比作一场‘拉锯战’，一方面是劳动力市场紧俏推高中期通胀前景。另一方面是大宗商品价格下跌及英镑走强压低通胀。”

近期外媒调查显示，多数分析师预计，英国央行将在明年第一季加息，可能是在2月，而其他人像Benito一样，认为直到第二季度才会加息。

法国农业信贷称，对于英镑投资者而言，“超级星期四”至关重要。英国央行将于周四一并公布8月通胀预期、货币政策和会议纪要。如果出现负面信息将严重打压英镑。

澳洲联储

澳洲联储(RBA)周二将举行会议，几乎所有受访分析师料联储本周将“按兵不动”，投资者将聚焦会后声明是否会打压澳元。

路透上周五公布的一项调查显示，受访的21位分析师中有20位预期澳洲联储将在本周维持指标利率在2.0%不变。

五位分析师预期澳洲联储在今年底前至少会再降息一次，多数人认为利率会维持不变直到2016年底。

法国农贷指出，澳元下行风险依旧。该行预期本周澳洲联储会议报告将会较预期更为鸽派，但仍偏向于宽松的货币政策，加上贸易和劳动力市场数据可能表现疲软，澳元或承压进一步下跌。

日银决议

DailyFX撰文称，日本央行(BOJ)本周将公布最新的利率决议。日本经济近期显示的信号未能令人鼓舞。7月份制造业PMI初值显示制造业部门在经历第二季度疲弱的表现后出现复苏迹象，但却几乎没有看到通胀上升的信号。

法国巴黎银行(BNP Paribas)上周五发布报告称，日本央行短期内释放更多流动性的可能性较小。日本6月全国消费者物价指数年率为0.4%，好于市场预期0.3%。6月全国核心消费者物价指数年率为0.1%，好于市场预期的增长停滞。

法巴银行指出，本行经济学家认为日本央行短期内进一步扩大宽松的可能性小，日元下行贬值空间不大。日本央行预期日本短期内物价水平可能保持疲软，但年底可能逐步复苏。此外，若日元大幅贬值将增加进口成本，日本政府可能不希望日元过度贬值。

法国农贷在文章中写道，日元投资者等待日本央行利率决议。即使日本央行延缓利率决议，各大央行的利率政策分歧也令日元承压，兑美元和英镑或重启跌势。

聚焦中国宏观数据和政策动向

未来一周，中国数据进入发布高潮，将公布PMI、贸易以及通胀数据。

根据外媒报道，外界纷纷揣测中国领导层在北戴河的夏季会议，该会议可能会宣布重大政策。股市动荡仍是市场关注的焦点。

周一，财新中国制造业PMI很可能证实制造业部门疲软的迹象。7月份初值报48.2，低于6月终值49.4。

出口数据预定于周六公布。6月份出口同比增长2.8%，优于5月份同比萎缩2.5%的数据；周日，中国国家统计局则将发布7月份居民消费物价指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)。