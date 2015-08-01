三大因素致制造业PMI回落

中国国家统计局周六(8月1日)公布的数据显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)跌至50.0，预期50.1，前值50.2；7月官方非制造业PMI升至53.9，前值53.8。此前公布的7月财新制造业PMI初值48.2，降至15个月来最低，且连续第5个月低于50。

分项指标：新订单指数49.9，比上月下降0.2，回落至临界点以下。 新出口订单指数47.9，连续两个月回落。

对于7月制造业PMI回落的主要原因，国家统计局高级统计师赵庆河称：

1）受高温暴雨等天气影响，以及一些企业限产，进行设备检修和技术改造，生产增长趋缓；

2）近期石油等大宗商品价格波动下滑，主要原材料购进价格指数连续下降，给相关行业生产带来一定影响；

3）制造业内外需求仍然偏弱。

以下为国家统计网站关于7月PMI的解读全文：

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2015年7月制造业和非制造业PMI

7月中国制造业采购经理指数略有回落 非制造业商务活动指数继续回升

——国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2015年7月制造业和非制造业PMI

2015年8月1日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国制造业和非制造业采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。

一、制造业采购经理指数略有回落

7月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，比上月回落0.2个百分点，位于临界点，表明制造业总体变化不大。本月制造业PMI回落的主要原因：一是受高温暴雨等天气影响，以及一些企业限产，进行设备检修和技术改造，生产增长趋缓。生产指数为52.4%，比上月回落0.5个百分点；二是近期石油等大宗商品价格波动下滑，主要原材料购进价格指数连续下降，给相关行业生产带来一定影响。主要原材料购进价格指数为44.7%，比上月下降2.6个百分点；三是制造业内外需求仍然偏弱，新订单指数为49.9%，比上月下降0.2个百分点，回落至临界点以下。新出口订单指数为47.9%，低于临界点，且连续两个月回落。

在大力推进高技术产业发展，加快结构转型升级政策作用下，高技术制造业增速持续加快，企业活力进一步增强。高技术制造业PMI为54.8%，连续三个月呈上升走势，持续处于扩张区间。随着城乡居民收入的稳定增长，消费品相关制造业增长保持平稳。消费品相关制造业PMI为51.0%，继续位于临界点上方，也高于制造业总体水平。制造业企业对未来3个月的市场发展预期有所提升，生产经营活动预期指数为52.9%，比上月上升0.7个百分点。

分企业规模看，大、中、小型企业PMI均有所回落。其中，大型企业PMI为50.6%，虽比上月回落0.2个百分点，但仍连续位于扩张区间，表明大型企业总体运行平稳；中型企业PMI为50.0%，比上月回落0.2个百分点，位于临界点，与上月相比变化不大；小型企业PMI为46.9%，比上月下降0.6个百分点，继续位于收缩区间，表明小型企业的生产经营困难依然较多。

二、非制造业商务活动指数继续回升

2015年7月份，中国非制造业商务活动指数为53.9%，比上月微升0.1个百分点，业务活动预期指数为60.0%，比上月上升0.3个百分点，企业对未来市场发展较为乐观，非制造业运行稳中向好，对稳定经济增长的作用不断增强。

分行业看，服务业商务活动指数为52.8%，比上月上升0.5个百分点，连续两个月回升，业务总量增速继续加快。其中，交通运输业、邮政业、电信广播电视和卫星传输服务业、互联网及软件信息技术服务业、金融业、租赁及商务服务业等行业商务活动指数均高于临界点，业务总量实现较快增长。

建筑业继续保持良好发展态势。受高温炎热天气影响，建筑企业生产活动有所减缓，商务活动指数虽比上月回落2.0个百分点，但仍达到60.1%的高位。新订单指数为51.4%，尽管有所回落，但市场需求扩张的态势没有改变。