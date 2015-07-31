趋势难违 投资者只是在一个劲买美元

即便隔夜发布的美国经济数据错失预期，但投资者仍在继续买入美元，美债收益率的下滑，以及失业金申请人数的提升也未能阻止人们“做多的心”。

周四(7月30日)美元对所有主要币种走强，其中尤以美元兑欧元及纽元的涨势为甚。周三结束的美联储货币政策例会没有诱发投资者结利美元多头，9月加息预期的延续反倒让市场获得了继续做多美元的理由。

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien表示，美元/日元来到了7周高位，而美元兑澳元也刷新了6年高点。9月加息预期的延续让投资者继续原先的头寸调整方向。

她在每日汇市研报中写道：

我们依然看涨美元，并料仍有后续涨势兑现。目前距离下次美联储货币政策会议还有两个月左右时间，而美元已被超买。我们并不建议投资者追高美元/日元，而是在123.00一线逢低吸纳。

美国经济在今年2季度的强劲反弹，增速从0.6%提升至2.3%，即便低于2.5%的预期值，但前值增速被上修至0.8%，美国经济的状态相比早先预期还是进步不少。

与此同时，个人消费在4-6月间提升了2%，核心个人消费支出物价(PCE)也提升了1.8%。与此同时，初请失业金人数也仅有26.7万人，不到市场预期的27万。

所以尽管有部分经济学家表示，由于2012年和2013年经济增速被下修，所以其实经济状态不及过往，我们还是相信美联储有理由在年内作出9年来的首次加息决定。

在最新的货币政策声明中，美联储决策者将就业形势描述为“稳固”并希望看到就业市场的“一些额外改善”，而未来两次非农就业数即将揭晓是否能满足加息条件的答案。

周五数据面需关注密歇根大学消费者信心指数修正值。