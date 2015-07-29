FED决议临近，金价反弹预期犹存

2015-07-29 11:54 作者：李哥

基本面：



"美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议，第二天(7月28-29日)，公布决议的时间在北京时间7月30日凌晨02:00。前美联储官员费舍尔：美联储主席耶伦已经明确表示今年将加息，

周二(7月28日)在本周美联储决议公布前，市场交投明显谨慎起来。金融市场整体波动幅度和周一相比有所放缓，投资人严阵以待，等待美联储给市场的最新指引。另一方面，原油价格在连续下跌四个交易日后终于录得反弹，受API原油库存数据下降的支撑，此前一直做空原油的空头一直对何时平仓难做定论，在本次库存数据放出利好消息之后，原油的空头们终于可以减少空仓，了结部分盈利了。

【纽市汇评】美元指数小幅回升，决议前市场交投谨慎

美国石油学会：美国当周库欣地区原油库存减少38.1万桶

纳斯达克指数收涨50.21点，涨幅1.00%，报5089.98点

标普500指数收涨25.61点，涨幅1.24%，报2093.25点

道琼斯工业平均指数收涨188.54点，涨幅1.08%，报17629.13点

其实市场对美联储是否加息，都已经炒作了一年多了，至今已经是渐渐明朗了，不过昨天行情走的几乎没有什么波动，市场在今晚深夜的利率决议充满期待，我个人认为，到时新闻的影响力可能会让人失望，我们不要对此过多忧虑。"

技术面：

金价昨日收出小阳星，这颗星有一定的意义，因为与前一日的阴星组合到一块，加上MA6拐头向上，说明金价短期内，在1091.22附近受到了支撑，同时macd也是看多走势，反弹预期依然不变，另外4小时MA6走势缓慢，布林中轨走平，日内金价依然微弱震荡，晚上2点的时候需要提防消息面行情。

今日观点：

综上所述，今日继续看黄金反弹，此时不宜再看空，需要等反弹一波，无论在时间上或在空间上都需要，英镑等待上破，欧元继续回落做多。

今日思路：

阻力位1122.34、1141.34；支撑位1091.22、1077.09、1062.93；

1、黄金1091.22企稳做多，止损1087.04止盈1122.34、1041.34；

2、黄金1091.22跌破做空，止损1095.41止盈1087.04、1077.09、1067.13

3、白银14.66不破做多，止损14.43止盈14.89、15.5；

4、加元1.293企稳做多，止损1.2888止盈1.3009、1.3081、1.3122；

5、澳元0.7339不破做空，止损0.736止盈0.7291、0.7263、0.7248；

6、日元123.62不破做空，止损124.02止盈122.43、120.85；

7、欧元1.1093突破做多，止损1.1024止盈1.1164、1.1414；

8、英镑1.5636不破做多，止损1.5554止盈1.5712、1.5982；

9、瑞郎0.9616不破做多，止损0.9519止盈0.9673、0.9731、

10、镑日193.33不破做多，止损193.33止盈191.76、189.67；

11、欧日137..28不破做多，止损137.77止盈135.53、133.79；

12、美指96.8不破做空，止损97.85止盈95.47、93.04；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差