中国债务市场问题对全球供应链威胁加大

英国皇家采购和供应学会(Chartered Institute of Procurement and Supply, 简称CIPS)的一份新报告称，中国面临问题的债务市场正在日益成为全球供应链的一个威胁。

CIPS经济学家格伦(John Glen)说，一旦中国央行采取行动收紧债务市场，不管是通过货币政策还是允许更多借贷人违约，与中国存在业务往来的公司可能会发现他们的供应商在一夜之间陷入混乱。

格伦说，即便是具有良好信用状况的供应商，如果他们能够获得的贷款减少，也可能被迫削减成本或者推迟发货。他表示，可能会出现大量的违约，这时候你需要做的就是确保这些违约不会导致你的供应链脱节。

目前中国经济正在放缓，并且股市也遭遇大幅下挫，上证综指在仅仅几周的时间内就缩水近30%。在中国央行试图引导信贷流向支撑经济增长的领域、控制坏账以及遏制流入股市的资金数量之际，上述情况会令中国央行的行动难度加大。

中国因素是导致CIPS风险指数升至2013底以来最高水平的最大推手，2013底该指数因欧洲经济和信贷问题飙升至20年高点。第二季度的CIPS指数为80.1，高于第一季度的78.7。该指数定于本周晚些时候公布。

CIPS认为，中国对于全球供应链风险的推升作用与印度不相上下，后者的商业环境通常被认为更加危险。

格伦称，西方企业的最大风险在于，随着信贷收紧，它们供应链深层的小型制造商面临压力。这类企业通常财务不甚透明，可以只与其他中资供应商打交道，所以西方企业监控起来更加困难。但如果这些小型制造商倒闭，面向供应链上游企业的供应可能中断。

CIPS在报告中建议，在中国经营业务的企业加强与当地供应商的沟通，准备好供应链中各级供应商的替代选择。这样如果一家供应企业倒闭，则可以迅速启用另一家供应商。格伦称，大宗商品生产商(通常与负债累累的中国买家直接打交道)也要确保为应付违约做好了充分的保险准备。