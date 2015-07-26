投行集体看空 投机头寸转为净空是福是祸？

7月20日至24日贵金属市场综述：本周一开盘后不久，黄金就遭遇重大破位，空方乘亚市交投清淡、日本市场休市之时，将黄金价格从1130上方砸至最低1087.80美元/盎司，随后多头仓皇入场，勉强将价格抬回1100上方。随后的几个交易日内金价波浪式下跌，并在周五欧市盘中刷新了周度新低至1077.24美元/盎司。

另一方面，由于周初空头突然发难，多方损失惨重，不过上攻1100一关的目的还是比较明显，同时1100上方也是空头狙击多头的重要防线，这可以从周二、周四以及周五的行情中发现。周五尾盘金价回升至1101.60后再度受到空头打压，短线回撤至1183.76，不过或许是因为即将收盘，不愿抗单过周的投资者选择离场，最终金价收于1098.90美元/盎司。

周五尾盘CFTC公布了持仓报告，黄金惊人地进入净空头状态，但随之而来的或许是重归多头增持周期。

大宗商品：本周由于伊朗核协议达成后有更多利空消息传出，同时美国原油库存意外大增，原油价格延续了跌势。目前美油价格已经跌至48美元下方，同时也是今年2月整月的底部支撑，一旦跌破将会看向3月低点42.63。布油方面则因为年初以来反弹回撤幅度小于美油，目前已经跌回3月第一波回撤位，继续下探恐向2009年3月来低点46.40美元/桶进发。

国际黄金本周开盘报1133.60美元/盎司，收盘报1098.90美元/盎司，下跌35.3美元，跌幅3.11%；最高触及1133.60美元/盎司，最低下探1077.24美元/盎司。

国际现货白银本周开盘报14.86美元/盎司，收盘报14.35美元/盎司，下跌0.51美元，跌幅3.50%。最高触及14.99美元/盎司，最低下探14.35美元/盎司。

黄金TD本周开盘报228.90元/克，最高触及229.04元/克，最低触及215.59元/克，收盘报216.89元/克，累计下跌12.09元，跌幅5.28%。

白银TD本周开盘报3246元/千克，最高触及3253元/千克，最低触及3157元/千克，收盘报3184元/千克，累计下跌68元，跌幅2.09%。

周一黄金无预警跳水 谁是凶手？

周一(7月20日)亚市盘初国际现货黄金在毫无征兆的情况下，自1133美元附近上演垂直落体，几分钟内暴跌近50美元，并刷新1087.80美元/盎司的逾5年低位。交易员称，金价在以亚洲对冲基金和杠杆投资者主导的全线抛售下而走低。

与此同时，其他贵金属均无一幸免。现货铂金暴跌4.7%,刷新947.38美元/盎司的逾6年低位；现货白银一度下跌2.3%，至14.54美元/盎司的2014年12月来最低；现货钯金也大跌近2%,刷新604.45美元/盎司的2012年11月来最低。

前一周公布的美国CPI以及耶伦的讲话内容均支撑了美联储在年内或者9月就开始加息的预期，而周五时，虽然中国央行时隔数年宣布增持了黄金储备，但因为远不及市场预期，并未给金价带来利好。

暴跌之后，澳新银行发布报告称，导致金价瞬间下挫的原因并不是因为哪个交易员的操作失误，而是大规模抛售引起的。

澳新银行驻新加坡分析师Victor Thianpiriya称，“我不认为今天是一个‘乌龙指’事件，因为上海黄金交易所(SGE)和纽约期货交易所(COMEX)几乎在同一时间，都是在流动性较低的情况下出现了大单。”

他指出，“从数额和时机来看，早盘金价的暴跌都有投机性卖盘的特征。周一上海黄金交易所两分钟内卖出大约5吨黄金，通常全天交易量也就25吨。”

但即便如此，Thianpiriya还是“无法确定”导致金价暴跌的真正原因。

在另一份报告中，澳新银行表示，我们对金价的大跌感到惊讶，维持短期金价目标1100关口。然而，黄金仍有进一步下行的风险。黄金最终跌破2014年以来的低点，关键支撑1130水平，除了糟糕的技术面形态，其他的指标也显示，立刻反弹的可能较低。澳新银行表示，应当逢高卖出，对下跌买入应谨慎。

黄金技术面被破坏

澳新银行称，黄金今天的大跌似乎不是受基本面启动。从交易的性质，大量卖出的规模和时间来看，市场参与者趁者日本假日休市，市场低流动性的机会抛售。黄金跌破关键支撑1130后技术面非常疲软。黄金短期支撑位于1085，进一步支撑位于1050水平，上方阻力1130看起来相当稳固。

黄金ETF卖出加快

黄金周一的跌势延续了上周五15美元的跌幅，澳新银行认为这由ETF基金流出引发。SPDR基金（世界上最大的黄金ETF）上周五流出11.63吨，为2014年以来最大的单日流出。黄金ETF流出是黄金2013年大跌的催化剂，市场参与者应该密切关注态势的发展。

高盛长期坚持看空金价至1050 众投行集体看空

此前一直看空黄金价格至1050美元的高盛集团(Goldman Sachs)分析师周一(7月20日)指出，中国央行增持黄金储备难以拯救金价，生产成本下降、全球通缩以及美元升值是黄金下跌的主要推动力。

高盛解释道，“十年大宗商品产能投资之后，成本通缩和大宗商品价格下跌；美国增长轨道依然强于世界其他地区，强化美元升值；新兴市场去杠杆以实现更为均衡的增长环境，原因是过去十年的经济繁荣造成了严重的宏观失衡和债务问题，比如中国。”

高盛并不认为中国能够成为黄金的救世主。高盛重申黄金12个月目标价为每盎司1050美元。

另外，巴克莱银行(Barclays)分析师周一(7月20日)表示，黄金将会在目前区间继续交投，这种趋势将会持续数周时间。如果黄金价格继续下跌，跌破1100美元并继续向1000美元/盎司的水平移动时，大部分黄金相关产品如信托基金等将会亏损，这将会导致这些黄金相关产品被抛售，届时黄金价格将会继续受到下行压力影响。

巴克莱称，黄金价格低于1100美元/盎司将会导致黄金的生产难以达到收支平衡，这将会随之引起黄金生产受到影响减少，矿企将会进一步削减开支减少产量。而产量降低将会对黄金价格产生一定支撑。然而，尽管近期黄金价格受影响走弱，但整体趋势继续走弱或者强势反弹的可能性都不是很大，黄金将会继续在目前水平交投，但进一步波动的可能性将会继续保持存在。

法国巴黎银行(BNP PARIS)技术分析师Nicolas Ganne周一(7月20日)早前在报告中写道，既然黄金价格已跌破支撑位1150美元，最大的可能性是进一步下跌至1050美元，也“有可能”至1000美元。黄金一旦反弹接近阻力位1150美元就应卖出。

花旗研究机构(Citi Research)表示，由于市场对美联储升息的预期变得更高，因此黄金ETF的流出还将会继续。总体而言，避险需求被美元的强劲和对美联储升息的预期所大幅掩盖。我们预计黄金ETF的流出会在接下去几个月随着美联储升息的临近而内加剧。

瑞银集团(UBS)分析师指出，“我们不认为黄金价格在很长一段时间内会在1100美元下方波动。但是目前从此水平出现的反弹也受到上方阻力拦截。黄金价格将会继续在目前水平宽幅震荡。而在9月美联储FOMC会议之前，这种震荡将会继续延续。”

鉴于目前的市场情况，瑞银将会暂时退出市场保持观望，等到价格稳定之后再进入市场。瑞银认为夏季相对较小的交易量将会使价格难以预估，在黄金多头尝试重新鼓起勇气买入黄金之前，市场需要一段时间盘整来稳定情绪。

澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya表示，黄金市场显然是有下行动能，我们预计短期金价在1100美元/盎司左右，但可能进一步下行测试更低水平甚至维持在低水平。目前金价的下行支撑在1085和1050美元/盎司。

荷兰银行认为，黄金市场可能会有进一步的下行。到今年年底金价会下跌到1000美元/盎司水平。“我们认为预计9月底金价1100美元/盎司的水平将会是过度看多的。”

巴克莱银行(Barclays)分析师周二(7月21日)指出，黄金市场在近期呈现超卖状态，但，目前金市仍然存在巨大的下行压力。分析师同时指出，黄金跌破1131美元水平显示，进一步下行目标位于1033/43区间。

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师周二(7月21日)表示，黄金仍然位于中期下行趋势内，该行继续看空黄金，目标956美元/盎司。

瑞信分析师表示，“黄金跌破2014年低点1131美元。这证明黄金下行三角形已破。金价将会继续下探测试1999/2011涨势的50%回撤位1087美元水平。不过，近期可能会出现反弹趋势，当反弹终止之后，黄金将会继续下跌至目标956美元/盎司水平，并可能继续向下测试61.8%回撤位890美元水平。”

基于以上观点，瑞士信贷建议在1130美元位置逢高做空，止损设在1175美元，目标位置956美元/盎司

加拿大蒙特利尔银行(BMO)的技术分析师Russ Visch周二(7月21日)在报告中写道，现货黄金昨天收在1132美元/盎司之下，跌破了关键支撑位，金价恢复了长期下行趋势，新的目标在956美元，预示着从当前水平下跌13%。

Visch指出，金价未来仍面临进一步下跌的风险，下一个重点支撑区域在1000-1030美元，金价在该区间可能略有企稳。若金价跌破1000-1030区间，下一个重要支撑区域在700-725美元。

德意志银行(Deutsche Bank)分析师Michael Lewis表示：“如果金价回升到1130美元/盎司也不会太让人意外，但我仍然认为金价会继续走低。目前并没有什么基本面因素能把金价推高，毕竟美国就快升息而美元会变得更强劲。”

London & Capital的投资主管Ashok Shah表示，市场会出现一些反弹，但由于结构已被跌破，在未来六个月，看空趋势将继续。

CFTC：有史以来第一次！黄金投机头寸转为净空头

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(7月24日)公布的周度报告显示，截至7月21日当周，对冲基金和基金经理大幅减持Comex黄金期货及期权净多头头寸，转而成为净空头合约11345手，为有史以来首次出现净空头状况。对冲基金和基金经理还增持了白银和铜期货及期权净空头头寸。

具体数据显示，截至7月21日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少15978手，转而成为持有净空头合约11345手；COMEX白银投机净空头头寸增加4480手，至11515手；COMEX铜投机净空头增加4844手，至26178手。