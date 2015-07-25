风投扎堆热炒共享经济

在未来，物品的使用权将比所有权更重要风投扎堆热炒共享经济

一款“整合闲置货车实时位置、发布货主的实时货运需求信息，让货车跟货主直接对话”的App“1号货的”在本月初宣布获得数千万A轮融资，由巴菲特午餐竞拍胜出者、天神互动CEO朱晔领投，真顺资本跟投。

这是该创业公司在近半年时间里获得的第三轮融资，和滴滴打车的20亿美元融资虽然不在同一个级别，但大背景都是O2O创业大潮中共享经济模式已经成为投资人共同看好的领域。未来会怎样？“使用权比所有权更加重要。”用户将不再执著于拥有一件商品，而是随时随地能够享受相应的服务。

A、货运领域也流行“滴滴打车”模式

据了解，“1号货的”是同城货运智能O2O平台，专注于减少中间环节，解决找车难、找车贵的问题。简单理解，“1号货的”在服务端解决了小散乱的货运司机服务质量不标准、订单不稳定的问题，在客户端解决了中小企业（尤其是批发市场档口）货运难、效率低、安全性不高的问题，类似于货运领域的“滴滴打车”。

这款App是广州米豆信息科技有限公司旗下的一款移动互联网产品，于2014年11月上线，创始人兼CEO是刘闻波。截至目前，1号货的开设广州、深圳、天津三个市场，一个城市拥有四五十万名小货车司机。货主端和司机端用户数的比例大概是10:1。虽然只有半年时间，但1号货的已经经过了三轮融资，而其估值也已经翻了超过10倍。

在拿到投资的同时，1号货的也开启了向武汉、成都、福州等全国10个城市的进军。刘闻波对羊城晚报记者表示：“五年以后，我们可以看到中国三千多万名货车司机躺在家里床上，手机接完单再出去，而不需要天天躲在桥底下斗地主。同城货运O2O可以诞生一个150亿美金的滴滴、快的。1号货的连接的两端除了三千万名货车司机，其实还有千千万万的中小企业。”

B、共享经济风潮涌动

紧随着1号货的宣布融资成功，和其有着完全相同模式的一号货车也宣布成功融资数亿美元。两者都可以说是货运领域的滴滴打车，与之稍有不同的是，去年年底创立的云鸟配送主要瞄准有稳定配送需求的企业级客户。企业在平台上发送订单号，平台上的小型物流公司和散户通过竞标方式获得订单。其COO把这种模式称之为“运力租赁平台”。

本质上，共享经济是对资源利用率的提升。不仅车辆可以共享（Uber、滴滴打车），房屋也可以共享，全球在线房屋租赁网站Airbnb的估值也已经超过100亿美元；实体资源可以共享，智力资源也可以共享，果壳网3月推出新产品“在行”，无论你是律师、医生，还是企业的公关或营销专员，每个“行家”都可以共享自己的知识给求助者。

互联网预言家凯文·凯利说：“未来经济是按需经济，而不是所有经济。”他认为，你随时可以获得一个东西，比拥有一个东西更重要。“我拥有的，还要储存它、保管它。所以，所有权不是优势了。数字世界里，可用性也比所有权重要。”这意味着什么？就是所有权不再重要，而使用权才最重要。

这种说法本质并不新鲜，在经济学上早就有所有权与使用权的分离，在现实中也不乏例证：用户并没有QQ或微信的所有权，而仅仅拥有QQ或微信的使用权；租户并不拥有房子，但可以使用房子……不过在互联网的大潮中，共享经济开始向更多的领域进行延伸。

这正是当下创业潮中一个主要的方向，也是风投们扎堆的一个领域。就在近日，滴滴打车才宣布获得新一轮20亿美元融资；而Uber的估值已经达到500亿美元。在免费WiFi领域，WiFi万能钥匙仅成立两年多时间，已经获得5200万美金A轮融资……未来这样的例子只会越来越多。

C、创业公司拼什么？

资本和人力

不完全统计数据显示，有20余家物流O2O企业获得天使轮或A轮、B轮融资，同城货运市场竞争日趋白热化。不光是货运，打车等众多创业领域的战况也类似，在“大众创业”的背景下，任何一个细分领域都是玩家扎堆、风投扎堆。什么样的公司能脱颖而出？

可以确定的一点是“模式已经不再是竞争的核心”。无论是运送人还是运送货物，其模式都大同小异。刘闻波也感慨：“所有在模式上的领先永远不会超过三个月，三个月后就被人复制了。”

那么拼什么？拼资本。一位创投人士告诉记者：“谁能拿到更多的钱就意味着谁在竞争中更有底气。”这在电商大战中已经得到验证，同样烧钱的情况下，谁坚持更久，就能在市场中获得领先地位。1号货的内部人士说，上一轮融资刚刚结束，新一轮融资就已经在洽谈。

更加重要的是拼“人”。此前创业公司集群车宝的创始人高集群对羊城晚报记者说：“创业最大的变量就是人。”刘闻波说：“核心竞争力在于人对未来的判断能力和对突发事件的应变能力。”归结到一点，一位从事多年管理工作的企业老总告诉羊城晚报记者：“核心竞争力就是组织效率。”