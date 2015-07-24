多重利空加身 下周Fed会议能否让黄金“死个痛快”？

国际现货黄金周四(7月23日)亚市盘初在1095美元附近攀升。周三(7月22日)因美国楼市数据靓丽，推升了美联储9月加息的预期，金价因美元走强而一度刷新1186.90美元/盎司的逾5年低位。随着金价在数据面匮乏的情况下频频走低，市场关注焦点也跟着转向下周的美联储7月会议。分析师预期7月FOMC声明将为9月加息做下铺垫，为金价未来的走势做出一定指引。

美国楼市数据大好 金价丧失1100关口支撑

周三公布的数据，美国6月成屋销售升至近八年半高位，表明存在的积压需求应会推动地产市场复苏，并可能让美联储(Fed)仍走在今年稍晚升息的道路上。

全美不动产协会(NAR)周三称，成屋销售增长3.2%，年率为549万户，创下2007年2月以来最高。NAR指出，今年成屋销售有望创出八年来最大增幅。

数据公布后，美元指数上扬，国际金价一度刷新1186.90美元/盎司逾5年低位，最终收跌逾1%，至1100美元/盎司关口下方。

上周公布的房屋开工和建筑许可数据也很强劲。劳动力市场趋紧开始推升薪资，助推购房需求，尤其是年轻人的购房需求。但房屋供应吃紧仍为一大制肘。连串强劲的楼市报告表明，尽管上月零售销售下滑且就业增长减缓，但经济继续站稳脚跟。

Quicken Loans副总裁Bill Banfield表示，“春季及进入夏季的成屋销售数据强劲，对于担忧房市恐为整体经济薄弱环节的人来说是可喜的消息。由于房屋数据更趋于正面，美联储在启动升息时将更加放心。”

随着美联储加息日益临近，黄金对投资者的吸引力降低，周一金价录得2013年9月来最大单日跌幅后，刺激投资者进一步卖出。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持有的黄金仓位周二(7月21日)又减少4.8吨，连续第四日减少。其黄金持仓量较2012年峰值下降近一半。

美联储7月会议下周召开 或为9月加息定基调

由于本周市场缺乏数据面的指引，投资者的目光无疑已经转向美联储下周(7月28日)至周三(7月29日)为期两日的货币政策会议上，但7月会议不会有新闻发布会、点状图和经济预测，意味着FOMC声明将让市场陷入一场令人窒息的对鹰派程度的猜测之中。

当前大多数数经济学家都预计美联储在9月份首次加息，但部分经济学家质疑美联储是否会得到说服力足够的经济好转迹象来采取这种行动。

Jefferies首席金融经济学家McCarthy认为，美联储7月华盛顿的会议可能会拿出大量时间讨论在充分就业/通胀这两个目标方面是否已经取得充分进步。预计会议很大程度上集中在何时加息问题上。

圣路易斯联储行长James Bullard在7月20日接受Fox BusinessNetwork采访时表示，美联储9月份加息的可能性超过50%；旧金山联储行长John Williams曾表示“每次FOMC会议都有可能性”； 芝加哥联储行长Charles Evans呼吁在2016年中采取行动。

McCarthy表示，7月政策声明应当与6月份变动不大，除了可能指出住房市场进一步好转、就业市场松弛有所消失以及消费者支出依然不稳定。如果美联储9月份加息，“从现在到9月份这段时间需要发生数不清的变化，坦率地说时间不够”。他认为12月份加息可能性最大。

德意志银行首席美国经济学家Joseph LaVorgna：如果美联储在9月份启动9年多来的首次加息，那么它需要在下周的政策声明或者7月份的会议纪要中“至少轻微地”为这种可能性“打开大门”。

LaVorgna预计，7月政策声明几乎不会有变化，除了可能指出“通胀更加喜忧参半，经济看起来更好”。他预计7月份会议将是9月份会议的“占位符”。如果美联储在9月份不采取行动，市场流动性下降以及波动加大的前景将带来直到2016年初才首次加息的风险。

道明证券美国利率和经济研究主管Eric Green周三(7月22日)在报告中称，9月是“最可能”升息的时间点。7月的FOMC声明将被设计成让“市场进一步轻微朝着这个方向迈进”。

Green还指出，7月FOMC声明的第一段关于经济情况的描述“应该是更加乐观的”。如果美联储从经济活动/劳动力市场前景的风险评估“接近平衡”中删除了“接近”一词，则可能说明政策更有力的转向最早9月升息，但保留这个词也并不说明9月升息无望。

摩根士丹利经济学家Ellen Zentner和Ted Wieseman周一(7月20日)在报告中写道，预计美联储将在今年12月份开始加息，但美元仍是最大的不确定因素。

中印大妈不再疯狂 黄金丧失需求支撑

尽管当前金价已经跌至逾5年来的最终水平，但低价并没有像过去那样吸引“中国大妈”的青睐。更严重的是，青睐黄金投资现在连“印度大妈”都不再抢黄金了！

印度与中国是全球两大黄金购买国，上次金价大跌的时候，2013年4月短短两个交易日内就急坠13%，吸引印度民众在金店外面排起长队抢购，并持续了数周。

然而，昔日盛景这次没有重现。印度占全球黄金需求的五分之一以上，目前对于黄金仍然兴趣寥寥，印度当地金价较全球现货指标金价只有小幅升水。

今年印度日历上适合结婚的吉日较少，而通常婚庆时买赠黄金的活动较多。另一方面，印度央行(RBI)抗通胀政策帮助维持物价受控，让印度人持有黄金保值这一重要原因不复存在。

MNC Bullion一名主管Daman Prakash Rathod称，“许多印度消费者认为金价还将下跌，因此并不急于出手。”此外雨季降雨偏少意味着印度农村的很多农户手中没有闲钱购买黄金。印度国内近三分之二的黄金需求都来自农村地区。

此外，整个亚洲地区都反映出黄金实货需求低迷，交易商称，香港价格升水仅较上周增加0.10美元，至每盎司0.90-1.10美元，新加坡升水则数月来一直持于约1美元。

不过，金价大跌却在美国引发了一大波金币买需。据美国铸币厂最新的数据，7月金币销量创下逾2年来最高。

投行看空分贝加强 情绪出现一边倒

摩根士丹利(Morgan Stanley)周三(7月22日)在报告中称，在最糟糕的情况下，黄金价格可能跌至800美元/盎司。这类情况包括中国股市再度暴跌，美联储加息周期开启以及央行抛售黄金储备。

国际顶级投行高盛(Goldman Sachs)商品研究员Jeffrey Currie周二(7月21日)表示，眼下黄金最糟糕的时刻还没有带来，金价今年料跌破1000美元/盎司，为2009年来首次。该行之前认为年底金价将跌至1050美元/盎司。

法国巴黎银行(BNP Paribas)认为，金价可能会下跌至1000美元/盎司的水平，金价如果回升至1150美元/盎司的水平将是卖盘机会。

荷兰银行认为，他们认为黄金价格在今年年末将会下跌至1000美元/盎司水平，而在2016年底则将会降至800美元/盎司水平。

巴克莱银行(Barclays)分析师周二(7月21日)指出，黄金市场在近期呈现超卖状态，但，目前金市仍然存在巨大的下行压力。分析师同时指出，黄金跌破1131美元水平显示，进一步下行目标位于1033/43区间。

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师周二(7月21日)表示，黄金仍然位于中期下行趋势内，该行继续看空黄金，目标956美元/盎司。

加拿大蒙特利尔银行(BMO)的技术分析师Russ Visch周二(7月21日)在报告中写道，现货黄金昨天收在1132美元/盎司之下，跌破了关键支撑位，金价恢复了长期下行趋势，新的目标在956美元，预示着从当前水平下跌13%。

Visch指出，金价未来仍面临进一步下跌的风险，下一个重点支撑区域在1000-1030美元，金价在该区间可能略有企稳。若金价跌破1000-1030区间，下一个重要支撑区域在700-725美元。

德意志银行(Deutsche Bank)分析师Michael Lewis表示：“如果金价回升到1130美元/盎司也不会太让人意外，但我仍然认为金价会继续走低。目前并没有什么基本面因素能把金价推高，毕竟美国就快升息而美元会变得更强劲。”

加拿大丰业银行(ScotiaMocatta)技术分析师表示，“我们下一金价目标预计在1044美元，此为2010年低位，之后是1006美元，为2009年底触及的高位。只有收位回到1,133美元上方，金价才会站稳。”

渣打银行(Standard Chartered)金融分析主管Manpreet Gill对近期黄金走势表示悲观，他认为黄金难以回升。可能还会出现继续下跌的情况，下行方向空间仍然很大。