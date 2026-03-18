真实账户上的新最大值和EA GoldBaron1.5更新的公告

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我欣喜若狂，我在股市预测方面的创新成果真的非常出色！今天又迎来了一个激动人心的里程碑！“黄金大亨”投资顾问的真实账户收益率创下历史新高。而且，它还在不断攀升，不到六个月就实现了1600%的收益。这些新理念的效果令人惊叹，甚至比我预想的还要好……
当前问题
但遗憾的是，还有一件事让我非常难过。
- 不同经纪商之间的交易差异，例如点差、延迟和交易时间等方面的差异……所有这些都可能导致错过交易机会，从而造成不同的结果，因为同一交易系统可能会稍晚一些在不同的地点开仓。这就创造了一个新的、不同的现实。虽然仍有可能获得丰厚的利润，有时这种随机事件甚至会显著增加盈利，但无论如何，这都会扭曲波动性并造成心理压力。
- 该系统在横盘行情期间表现明显疲软。我希望添加专门用于横盘交易的新子系统。然而，黄金是一种趋势性资产，目前尚无法有效实施横盘交易系统。考虑到可能出现长期横盘行情，我决定加大力度研究这方面的方案。
EA GoldBaron 的全球 1.5 版本更新将于今晚发布。
- 部分用户反映追踪止损效果不佳。目前，我们已开发出一种更高效的动态确定追踪止损幅度的方法。该方法初期仅在性能最差的子系统中实施，但已初见成效。
- 现在，您可以单独测试各个子系统，或者禁用性能最弱的子系统。无论哪种方式，我们都拥有了一个可以用于创建未来实用模板的工具。这仅仅是个开始！
- 包含资本管理设置的区块已经上移。
- 错误日志记录功能也得到了改进，并且进行了许多小的内部修复。
与以往一样，做出改变的主要目标不是破坏专家的超高盈利能力或重新训练内部算法。主要目标是盈利！
结论：
GoldBaron投资顾问目前的开发阶段可以被描述为“有意识地扩大成功规模”。一方面，我们看到了惊人的1600%的收益，这证实了其内置的非常规数学模型不仅有效，而且超出了预期。
另一方面，超高盈利达到瓶颈期也带来了新的挑战：基础设施（对经纪商的依赖）和市场（交易平稳）。1.5 版本更新是实现从“强大功能”到“精准控制”的重要一步。开放子系统访问权限和改进追踪止损逻辑不仅仅是技术上的修补，更是未来适应性的基础。
我们正在努力确保系统在趋势行情中保持其超高的效率，同时增强对横盘交易和执行波动的适应能力，从而最大限度地减少用户的心理负担。