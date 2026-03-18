真实账户上的新最大值和EA GoldBaron1.5更新的公告

结论：

GoldBaron投资顾问目前的开发阶段可以被描述为“有意识地扩大成功规模”。一方面，我们看到了惊人的1600%的收益，这证实了其内置的非常规数学模型不仅有效，而且超出了预期。

另一方面，超高盈利达到瓶颈期也带来了新的挑战：基础设施（对经纪商的依赖）和市场（交易平稳）。1.5 版本更新是实现从“强大功能”到“精准控制”的重要一步。开放子系统访问权限和改进追踪止损逻辑不仅仅是技术上的修补，更是未来适应性的基础。

我们正在努力确保系统在趋势行情中保持其超高的效率，同时增强对横盘交易和执行波动的适应能力，从而最大限度地减少用户的心理负担。