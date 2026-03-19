CORE INDEX 透明结果：不再有隐藏亏损

0
90
大家好，朋友们！
想让你的交易更加稳定并实现盈利吗？欢迎加入 Intradaysoft CORE INDEX 生态系统！
了解如何平滑你的收益曲线，让交易更加安全！停止亏损！无论市场环境如何，都开始稳定盈利！
无马丁格尔，无网格策略，无任何操控！
因此，我整合了我最优秀的交易系统，创建了一个算法交易投资组合（由 12 个不同的专家顾问组成）。
我将每周的综合结果汇总成一个专门的 Intradaysoft CORE INDEX（CORE INDEX 概览页面的链接在此）。
|EA NAME
|SIGNAL PAGE
|SALES PAGE
|Shark FX
|LIVE SIGNAL
|SALES PAGE
|One Man Army
|LIVE SIGNAL
|SALES PAGE
|Scopoli
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Investor Superstar
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Flash Scalper
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Merkava
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Futuricon
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Scalping Station
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Project Pegasus
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|YEN STRIKE
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
|Vertigo
|LIVE SIGNAL
|COMING SOON
(The link to the overview page for my CORE INDEX is here)