CORE INDEX 透明结果：不再有隐藏亏损
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CORE INDEX 透明结果：不再有隐藏亏损

19 三月 2026, 09:57
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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大家好，朋友们！

想让你的交易更加稳定并实现盈利吗？欢迎加入 Intradaysoft CORE INDEX 生态系统！

了解如何平滑你的收益曲线，让交易更加安全！停止亏损！无论市场环境如何，都开始稳定盈利！

无马丁格尔，无网格策略，无任何操控！


因此，我整合了我最优秀的交易系统，创建了一个算法交易投资组合（由 12 个不同的专家顾问组成）。

我将每周的综合结果汇总成一个专门的 Intradaysoft CORE INDEX（CORE INDEX 概览页面的链接在此）。

EA NAME SIGNAL PAGE SALES PAGE
Shark FX LIVE SIGNAL SALES PAGE
One Man Army LIVE SIGNAL SALES PAGE
Scopoli LIVE SIGNAL COMING SOON
Investor Superstar LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Flash Scalper LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Merkava LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Futuricon LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Scalping Station LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Project Pegasus LIVE SIGNAL
 COMING SOON
YEN STRIKE LIVE SIGNAL
 COMING SOON
Vertigo LIVE SIGNAL
 COMING SOON

通过将所有这些系统的结果整合在一起，我构建了 CORE INDEX 收益曲线，并将根据我的算法投资组合的最新交易结果每周进行更新。以下是当前的 CORE INDEX 收益曲线（结果将每周更新）：


(The link to the overview page for my CORE INDEX is here)



#CORE, INDEX