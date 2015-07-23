美联储想要加息的真正原因

美联储(FED)目前正期望、甚至是祈祷其国内发展不要出现任何意外情况，且国际危机不要对其在9月16-17日会议上迈出使利率正常化的第一步造成阻碍。

为什么美联储想要加息呢？

美联储官员指出以下几点理由：近零利率属于非正常的、金融稳定性存在潜在风险、劳动力市场日益改善、增长阻力减少，是的，该国经济料增长3%。

通常被认为是鸽派中一员的美联储主席耶伦(Janet Yellen)上周在向国会作证词时也似乎决定采取(加息)措施。

耶伦指出：“我们正在接近我们想要成为的样子，我们现在认为经济无法再继续忍受低利率，其需要较高的利率，就像病人需要药物一样。”

美联储此前实施了多轮量化宽松(QE)，而QE的目标则是缓和金融紧张状况。美联储前主席伯南克(Ben Bernanke)在2010年11月对此所做的解释如下：美联储购买长期国债，进而降低无风险折现率，并推动投资者购买风险资产，例如股市、企业债券以及按揭证券。股价上涨增加消费者的财富和信心，进而鼓励他们增加支出，而企业债券和按揭利率下降将可刺激投资并使消费者更容易买得起房。

那上述任务是否完成了呢?

耶伦在上周指出，希腊(局势不稳)和中国(增长疲软、股市波动)都不会成为美联储今年稍晚加息的阻碍因素。她暗示道，加息的前决条件是劳动力市场进一步改善、有合理的信心认为通胀将会回归至美联储2%的目标。

劳动力市场持续释放出混合的信号：失业率处于7年低位5.3%，而劳动参与率却接近40年来的低点水平62.6%。

那通胀呢？有迹象显示，美国实际通胀正在朝着2%的目标迈进。美联储青睐的通胀衡量指标——美国5月个人消费支出较去年同期上升0.2%，剔除食品和能源的个人消费支出年率则上升1.2%。这两大指标在最近三个月都出现了回升。美联储表示，一旦能源价格下跌带来的短暂影响消退，通胀将会逐步回升至2%。

而能源价格在去年6月至今年3月期间暴跌60%之后，在近期也已经企稳。不过受伊朗增加石油产量前景打压，油价又出现小幅下滑。

油价下跌其实只是一个小问题，如果美联储想要为在9月推迟加息找一个理由的话，那这个理由无疑将非大宗商品市场莫属。CRB原材料价格指数(包括对经济敏感的废金属铜、铁、铅，橡胶以及锌)已经跌至2009年稍晚以来最低。原材料价格下跌将会抑制制成品价格上涨，所以美联储对通胀走高的信心将会再度受到打击。

美联储之所以未在6月份加息，是因为其对美国一季度经济增长有所担忧。大宗商品价格广泛疲软是全球需求疲软的一大普遍特征。如果美联储对利率正常化的决定还不确定的话，那么很明显，其已经有了所需的理由。