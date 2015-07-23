苹果是否依然可口 分析师和投资者看法不一

iPhone销量不如很多人的预期、营收预估低于平均估测、Apple Watch销售情况很不清晰；这些统统都忘了吧。

虽然苹果公司(AAPL.O)周二公布季度财报后股价应声下跌，导致市值缩水650亿美元以上，但目前大多数分析师仍像往常一样乐观看待该公司。

在20家发布苹果业绩评估报告的券商中，只有一家下调了对该股的评级。其余券商中，有15家维持“买入”或等同于“买入”的评级，另外四家给出“持有”评级。

“我们认为，苹果的前景从没有像现在这么好，”Cantor Fitzgerald分析师Brian White在研究报告中称，仍维持对苹果的“买入”评级。

但是，投资者仍保持谨慎。

苹果周三收低4.3%，报125.14美元，创2014年12月以来最大盘中百分比跌幅。但今年以来苹果股价累计上涨了近19%。

“苹果一直秉持着较高的标准，”FBR分析师Daniel Ives指出，苹果当季表现“良好但不棒。”

多数分析师并不计较苹果暂时令人失望的表现，而是看得更远。

“考量到新iPhone即将问世，未来几季表现料呈季节性地增强，以及可能发表新款苹果电视，再加上其估值水准，我们将会逢低承接，”Robert W. Baird的分析师表示；他们对苹果的投资评级为“表现优于大盘”。

**中产阶级的崛起**

分析师指出，中国及印度等新兴市场的成长，是众人持乐观态度的主因；许多人相信苹果在上述市场或自安卓(Android)手中抢下市占率。

“在中产阶级于这些地区堀起之际，我们相信苹果未来几年可望从中掳获商机，”William Blair分析师Anile Doral在客户报告中指出；其对苹果的评级亦为“表现优于大盘”。

iPhone当季在中国营收增加逾一倍，至132.3亿美元。

iPhone手机总销量增长35%至4,750万部。

尽管iPhone销量不及诸多分析师所预估的4,900万部，但NBC的Mark Mahoney表示，在iPhone用户当中只有27%改用iPhone 6。

他称，iPhone 6s的发布将在9月当季的尾段带来提振，并带动增长。

Piper Jaffrey的Gene Munster也表示，iPhone销量增长超过整体市场较低的单位数增速。

Munster将苹果目标股价上调6%至172美元，并维持“加码/增持”评级。

汤森路透数据显示，关注苹果的48名分析师中，有16名给予“强力买入”评级，21名给出“买进”评级，10名为“续持(持有)”，一名为“卖出”。

只有Cowen & Co分析师Timothy Arcuri周三将苹果评级从“表现优于大盘”下调至“表现与大盘一致”。

尽管苹果股价在去年上涨40%，但相比谷歌(Google)(GOOGL.O)和微软(Microsoft) (MSFT.O)等科技巨头的股价仍是严重低估。

此外，该股目前的市盈率(本益比)为13.7，远低于10年历史中值16.2。谷歌为22倍，微软为17倍。