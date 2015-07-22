金银震荡筑底原油跌破在即

目前黄金还是处于大跌后的修复震荡中，导致本次黄金下跌行情的基本面因素还在缓慢的影响黄金走弱，比如黄金ETF连续性的减持，比如美联储加息的预期。导致市场交投清淡买盘卖盘都较少。必须承认在美联储加息前黄金都会是一个弱势震荡局面，只是看震荡的区间能够有多大。

我们暂时把本次下跌的低点1080附近看做本次的低点支撑。目前黄金再度回撤认为必须关注下1085-1090附近的买盘支撑入场机会。就目前黄金价格弱势震荡在1093附近的时候不去追空了。若是能够再次反弹那么黄金有机会触及1110-1130.现在关心的就是黄金是否会震荡筑底，因为昨日黄金矿业指数都出现不同程度的上涨，美指(97.2733, -0.0665,-0.07%)也是出现一定的回落。我们有机会观察下多头是否有买盘出现的情况的。不过鉴于目前情况还是弱势请有盈利减仓持有。综合而言若是震荡筑底就考虑做多若是直接反弹就考虑阻力短空。

白银明显强于黄金。目前白银支撑14.50-60附近位置，在跌破本次低点14.50前可以考虑分批做多跌破止损即可。白银的阻力关注14.90-15.40.为什么本次会观察黄金白银的做多机会是因为大跌后的利空基本面有所缓和，再者博取一个多头的反弹行情。切记严格止损就可。

原油还是那句话关注50关口的破位跌破就看47-48最低45附近。周一就提出了52做阻力节点做空。盈利减仓耐心持有即可。暂时没有做多原油的机会。就看50关口的得失了。