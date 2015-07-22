耶伦似终结大宗商品货币“盛宴” 预测最准投行点名“最衰”货币

大宗商品货币涨势持续6年之久，但如今耶伦“女王”正在终结这场“盛宴”，其中以纽元遭受的“创伤”最深。

美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)今年加息向坚定，这使得纽元、澳元、加元、挪威克朗过去三个月来的表现不及其他发达国家货币。

这段期间纽元重挫14%，甚至高于其他三种货币跌幅的总和。同期加元下挫5%，澳元下滑4%，而挪威克朗下挫逾2%。

上周美联储主席耶伦在国会作证时重申，如果经济继续扩张，美国将在今年晚些时候加息。她并强调，联储决定将视经济数据表现。

原材料价格自2011年峰值水平崩跌45%后，大宗商品出口国纷纷降息以支撑经济，其货币也因此承受下行压力。

根据市场隐含的政策利率显示，未来一年政策宽松程度最大的当属新西兰。接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，新西兰联储(RBNZ)周四(7月23日)料连续第二次会议降息25个基点，至3%。

澳洲国民银行(National Australia Bank Ltd.,NAB)驻悉尼货币策略全球联席主管Ray Attrill说道：“基本上我们看空所有商品货币，但我们更看衰纽元。纽元在我们的看跌名单中高居榜首。”NAB在彭博排名中是预测纽元最精准的银行。

NAB预计，纽元/美元在2016年3月前将下挫约10%，至0.60水平，周三亚市盘中该汇价报0.6613。纽元/美元于7月16日触及六年低位0.6499。

NAB料新西兰联储今年还要降息三次，将基准利率自当前3.25%调降至2.5%。