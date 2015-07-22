原油和黄金与美元的相关性正在悄悄地发生变化 你知道吗？

大宗商品下跌态势在7月份得到进一步加强，黄金和原油已分别下跌6%和15%，因受美联储加息预期提振美元持续攀升。但如简单地把这两个“商品”放在同在篮子里并假设他们将止步不前，投资者或因此会面临风险。

当然，石油和黄金都与美元呈负相关关系;随着美元价值上升，通常可以以更少的美元购买同样数量的商品。

同样的，可能由于黄金和原因总是成双成对的对美元作出反应，一直以来原油和黄金都同步移动，其平均相关性约为16%(基于Convergex提供的追溯至1970年的3年滚动相关性平均数据)。

但是，随着石油和黄金最近都有不同幅度的大幅下降，并对全球事件做出了不同的反应，原油部分上作为全球经济增长乐观前景的晴雨表(或者更确切地说，悲观前景的晴雨表)，而黄金则随着地缘政治问题上涨，近期这两个商品之间的相关性急剧转负。

据Convergex称，过去12个月，黄金和原油价格日线变动相关性的平均值为-25%。即便基于截至6月底的3年走势，其平均相关性亦降至-5%。

“尽管美元与这2组资产均呈负相关关系，但他们各自的基本面都比美元走势更为强劲，”标普道琼斯指数全球大宗商品主管Jodie Gunzberg指出，“黄金和原油的收益分别被恐惧和贪欲所分离。”

然而，投资者试图把这2组商品聚在一起的欲望依然强烈。

“人们考虑以篮子的方式交投，”Evercore ISI技术分析师Rich Ross指出，“人们在谈论一捆商品的概念，而这正是他们所在做的--将其捆绑在一起交投。他们先买进或卖出，然后才提出问题。”

毋庸置疑，过去几个月，这些人一直更强调“卖出”这个按钮。