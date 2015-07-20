传微软3.2亿美元收购以色列云安全公司

微软据传已经决定斥资3.2亿美元收购以色列云安全公司Adallom。如果微软以这个价位收购成功，这将是微软在以色列完成的金额最高的收购交易。但微软拒绝对此发表置评。

Adallom公司建立于2012年，创始人为现任CEO亚当·拉普帕波特（Adam Rappaport）、艾米·鲁特瓦克（Ami Luttwak）以及罗伊·雷兹尼克（Roy Reznik），他们都是以色列国防军下属技术院校的毕业生。

到目前为止，Adallom公司已融资4950万美元，投资方包括Rembrandt Fund、红杉资本和Index Ventures等。今年4月份，Adallom刚刚融资3000万美元，投资方包括惠普，这也是惠普首次投资以色列初创公司。Adallom总部位于美国加州帕罗奥图市，并在特拉维夫的Ramat Hahayal设有以色列开发中心。

Adallom希望解决困扰许多机构的一个安全问题。很多时候，当这些机构需要通过智能手机、平板电脑以及笔记本电脑等移动设备访问外部应用时，都会受到安全威胁。拉普帕波特表示，随着这些机构的用户越来越容易访问远程服务器，他们的信息安全保护层也变得无足轻重。

为了解决这个问题，Adallom已经开发出一种新式技术，能在远程服务器上为应用和机构信息提供保护层。只有通过Adallom的命令和控制机制，才能访问应用和机构信息。发现异常访问后，该机制会发出警报，包括信息被窃取或遭到破坏等。

微软收购Adallom可以说兜了一大圈，因为早在2013年12月份，Adallom就首先攻破微软Office365的安全服务器，从而名声大噪。微软很可能利用这次收购，实现其在以色列开设网络完全中心的目标。

过去一年中，微软收购了多家以色列公司，其中包括以2亿美元收购网络安全公司Aorato、2亿美元收购文本分析公司Equivio、数千万美元收购数字笔技术公司N-trig等。微软2009年还曾斥资3500万美元收购以色列的3DV Systems。

上周末，微软据传斥资3900万美元收购了软件管理FieldOne Systems。这家公司总部位于美国新泽西州，由以色列人施罗马·鲍姆（Shloma Baum）与伊兰·斯拉斯基（Ilan Slasky）共同创建。