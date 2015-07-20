美元叫嚣：谁能阻挡我！黄金哭喊：谁来救救我？

在希腊问题基本尘埃落定之后，市场焦点转向央行货币政策差异，受强劲的美国经济数据以及美联储主席耶伦的鹰派言论刺激，美元上周创下创下两个月来最大单周升幅；与此同时，国际黄金则遭遇“滑铁卢”，接连刷新五年低位，中国增持黄金储备的规模低于一些分析师的预期，同样令金市人气遭到打压。本周美元多头将重点关注美国方面公布的房市、初请以及消费者信心等重磅数据，若数据表现出色，则有望推动美元进一步走强。

本周美国数据能否再给美元多头撑腰？

因通胀和房市数据强劲，鼓舞了对美国在年底前加息的押注，美元上周五(7月17日)完美收官，单周表现为5月来最佳。

美国公布的数据表明，因汽油及一系列其他商品价格上涨，6月消费者物价连升第五个月。6月新屋开工大增，营建许可创则近八年最高。

美国银行(Bank of America)外汇策略师Ian Gordon表示：“鉴于通胀稳定，只要劳工市场继续改善，美联储对于今年晚些时候加息将更为安心，这应该能支持美元，因市场再度关注政策预期的差异。”

美联储已维持近零利率逾六年时间，多数分析师相信美联储将在9月开始加息。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)上周在国会作证时重申，联储可能在年内加息。她暗示，联储可能在未来任何一次会议上都加息，耶伦同时强调，假如等待时间过长，则可能意味着未来要“更快地上调利率”。

分析师指出，鉴于美国就业市场依旧保持稳健，且通胀似有回升迹象，耶伦此番言论可能暗示，联储应更早加息以防范日后通胀大幅攀升势头难以遏制的风险。

美元指数上周大涨近2%，为5月22日该周以来最佳周度表现。欧元/美元上周则重挫逾2%。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo展望后市时表示，美元表现出众加之下周初美国没有重大经济数据公布，可能令美元易受获利了结拖累。

因随着希腊和中国的疑虑消退，投资者注意力转向美国加息前景，美元是10国集团(G10)过去一个月表现最佳的货币。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球外汇策略部主管Adam Cole说道：“市场焦点转向美国利率前景，市场认为美联储仍可能在9月开启加息周期，即便不是很确定，但至少有这种可能。这已经取代希腊成为汇市的主要推动力，鉴于此，美元兑其他主要货币走强...从现在起，欧元的走弱将主要是源于美元的走强。”

德国议会立法者们上周五为希腊第三轮救援贷款谈判开了绿灯。德国议会以439票支持，119票反对，40票弃权的结果通过了希腊债务谈判决议。希腊改革还贷款协议实施的道路上扫除了一项主要障碍。

大多数交易商和策略师认为，欧元区和美国政策前景分化会导致欧元继续走软，很多人押注未来一年欧元/美元将跌破平价。

但有些人认为美国升息前景已经基本被消化。道富(State Street)全球市场的驻东京外汇主管Bart Wakabayashi称：“我们对这一加息已预期很久，届时加息的话，可能会引发'传言时买入，证实时卖出’的巨大风险。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周汇市投资者大幅增持美元多头仓位，至近五周来最大。

数据显示，7月14日当周，美元净多仓增至272.9亿美元，为6月9日以来最高，且为连续第三周增加，此前一周为257.6亿美元。

加拿大帝国商业银行(CIBC)上周六报告中称，现在是买入美元的安全期。因为未来市场若再度发生令人担忧的风险事件，美元还将受到避险资金亲睐；另外，美联储加息预期将催生美元上行动能。

摩根士丹利(Morgan Stanley)发布报告称，由于希腊债务危机，以及中国经济增长趋缓的风险逐渐消退，相信市场将再一次聚焦美联储的加息预期。美联储主席耶伦上周，以及本周国会证词都在重申，今年年内加息是合适的，且联储仍然关注经济数据表现。考虑到市场仍然预期美联储未来六个月内将采取九年来的加息升息举措，预计将为美元提供上行空间，尤其是在经济表现强劲的背景下。预计美元将继续“傲视群雄”。

美国5月份FHFA房价和6月份二手房销售定于周三公布。鉴于5月份二手房销售出现反弹，当月FHFA房价指数上涨速度可能有所加快。市场预期中值为5月该指数上涨0.4%。若数据符合预期，那么今年迄今折合成年率的百分比涨幅将为4.8%。周三另一份房市数据——6月份二手房销售料会再次实现增长。接受外媒调查的经济学家普遍预测6月份二手房销量从535万户增至540万户，折合成年率增幅为0.9%。这组数据正迎头赶上近期创出2006年后新高的待完成销量。

根据接受外媒调查的经济学家的普遍预测，定于周五发布的6月份新房销售料下降0.9%，折合成年率的销量从54.6万户减少至54.1万户，但仍为衰退以来第三高月度销量，同比增幅达32.6%。若房价中值同样下降，则将是一个积极信号。

此外，投资者还将关注周四的初请失业金数据，上周初请数据表现强劲，凸显美国劳动力市场依然稳健，提升了美联储最早9月加息的预期。

目前尚无美联储官员计划发表讲话，7月28-29日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前的缄默期将从周中开始。

黄金触及五年低位 中国黄金储备数据引发热议

受累于美元上涨、美国将在今年加息的预期和中国过去六年购买的黄金低于一些分析师的预期，黄金周一亚市早盘连续第六个交易日下滑，并触及逾五年低位。

现货金最低触及1129.60美元/盎司，为2010年4月以来最低。现货金上周暴跌2.5%，为3月以来最大单周跌幅。

上周中国央行(PBOC)宣布增持了黄金储备，这是2009年4月以来的第一次官方宣布增持黄金。在增持后，中国的黄金储备达到了1658吨，使中国超过俄罗斯成为世界上黄金储备第五大国家。

中国央行上周五公布的数据显示，截止2015年6月，中国持有的黄金储备由此前的3389万盎司(1054.1吨)升至5331万盎司(1658.1吨)，增加了604吨，或57.3%。

中国的黄金储备可谓是黄金市场一直以来的谜团，而1658吨的黄金储备距离市场的很多预期仍由不小差距，不少猜测中国实际的黄金储备量甚至达到了3000吨。

RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说：“市场认为中国一直在买入黄金，但购买的规模远小于应有的水平。”

Gold Newsletter的编辑Brien Lundin表示：“有很多证据表明中国确实有那么多黄金，于是这让人好奇为什么要人为拉低中国的黄金储备量。”

Warwick Valley Financial Advisors的主席Ken Ford表示，中国黄金储备的增加和人民币加入SDR有关。“中国要显示出其积累了足够的黄金，但又不想吓着市场。”

法国外贸银行(Natixis)的贵金属专家Bernard Dahdah称，市场上没有什么好消息。希腊债务危机得到解决、对中国经济的担忧也有减少、并且市场对美联储升息有了更高的预期。Dahdah表示：“黄金市场现在就是没有什么好消息。”

尽管黄金储备增加，但目前黄金在总体外汇储备中的占比为1.65%，低于2009年6月时的1.8%。Dahdah说：“这是很让人失望的，因为中国只增持了一点黄金，比预期的要少。”

不过也有一些分析师持不同意见。Sharps Pixley执行长Ross Norman说：“如果中国黄金储备偏低的数据无误，那么，这对市场非常有利，因这意味着未来很多年有持续买入的充分空间。”

此外，SPDR黄金ETF的持有量跌到2008年以来的最低水平，令黄金价格承压。

Steible表示：“在美元走强的情况下，金价承压，加息将很快到来，而即使面在恶化。金价在50日和200日移动均线下方，因此1100美元/盎司的水平也可能被打破。”