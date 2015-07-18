你绝对不知道市盈率竟然还有这样的妙用

现在经常读到的一些有关上市公司的分析报告，大致可以分为这样几个部分：前面是有关该公司基本面方面的分析，一般来说都是未来业绩有增长的预期，随后就是对公司未来的业绩进行判断，比如收入、利润等等，其中每股收益是重中之重，最后给出未来股价的定位。

我们往往会注意该类报告的最后结果，即其股价的定位未来应该是多少，但这类报告最不值得看的地方恰巧是最后定价的判断。

来看一看这些分析报告是如何进行未来股价定位的。

从分析报告的结尾往前看可以发现，定价的判断依据是市盈率，因此结论的准确性就与市盈率密切相系。这类报告对市盈率的预测有几种方法，我们来分析一下。

一种是利用当前行业的平均市盈率。

比如某公司所处行业当前的平均市盈率为20倍，因此就假设公司未来业绩增长后的市盈率也是20倍。这里忽略了一个很大的问题，就是市场的相对位置。如果现在上证指数[3.51%]是1700点，而当该公司业绩增长以后的上证指数只有1300点，或者是2500点，这样的市场位置是不一样的，即使是同一个行业其平均市盈率也会出现较大的差异，所以用当前的平均市盈率作为未来的预测可以说有些不着边际。

另一种是对市盈率进行溢价，因为同行业的股票不多，所以就在几个类似公司的市盈率的基础上加上一些溢价，比如把市盈率提高20%等等。至于溢价幅度的理由则一句话就带过。

这里有两个问题，一个是其他类似公司的市盈率有没有可比性，一个是溢价的幅度。由于类似的公司较少，因此市盈率就缺乏明显的代表性。我们知道，有相当一部分个股有主力在运作，所以股价往往会高估一些，相应的市盈率也就会高一些，在此基础上再给以溢价就有更加高估的嫌疑。至于溢价的幅度其实是一个相当难以确定的问题，绝不是可以轻轻一句话就可以带过的。

也许还有其他的一些方法用来预测未来的市盈率，但不管如何，这里都涉及到一个研究人员对市场以及对相应个股盘中主力的判断能力。很难要求一个专业的行业研究员对市场有如此精确的判断能力，因此我们可以将研究人员提出的市盈率预测放在一边，甚至根本就没有必要去看。

然而也不得不承认，研究员在行业研究方面有着绝对的优势，而这一点正是我们所缺乏的，所以除了涉及市场的定价预测以及市盈率预测以外，其他有关基本面方面的分析和判断都应该是我们认真阅读的，只是在最后必须由我们自己完成定价的预测。

比如根据分析报告，由于某些因素，某公司未来业绩连续增长，从现在每股收益0.20元到06年0.35元一直到07年0.50元。这是阅读报告以后我们所相信的结论，那么是否有投资价值呢?我们自己来决定。

其实我们自己在判断时也离不开市盈率，只是从实际投资的需要出发，我们应该判断的是我们可以买进并持有的市盈率所对应的股价。从风险的角度考虑，我个人倾向于10倍以下的市盈率，这样可以几乎保证不会亏损，即使未来两年市场一路下跌。

对于本例0.50元的每股收益，按照10倍的市盈率，股价在5元左右可以考虑。至于具体的买进时机除了价位以外还取决于股价的近期走势，比如短期是否涨幅过大等等，这主要是避免买进以后就被套。

这里判断的是买进时的市盈率而不是未来的市盈率，这与研究报告有很大的区别。因为我们是要通过投资获利的，所以关键是未来的股价要上涨，至于未来最终的市盈率是多少并不是主要的，而且也许根本就无法预测，但有一点是肯定的，那就是要比我们买进时的市盈率高，只有这样我们才可以获利。

也许10倍的市盈率很低，但股价最终的定位肯定会高于10倍市盈率，这其中的差价就是我们的投资收益。

当然我们可以将买进市盈率定的高一些比如20倍甚至50倍，但这样我们所冒的风险肯定会大很多，而且未来的收益会小很多。

必须说明一点，这是一种以年为单位的投资方法，并不适合想急于通过股票市场获取暴利的投资者。