三星系两公司合并获批 “秃鹫”Singer铩羽而归

在“捕食”阿根廷之后，“秃鹫般冷血猎手”、Elliott Management对冲基金经理Paul Singer又紧盯全世界最富有的家族——韩国三星控制人李氏家族。他决定阻止三星集团的内部重组。但这一次，他失败了。

三星集团股东批准了两家三星系公司——第一毛织和三星电子——规模80亿美元的合并交易，该交易巩固了李氏家族法定继承人李在镕对三星集团旗下最重要企业三星电子的控制。

Singer反对两家公司合并的理由是：第一毛织的收购行为对三星物产的投资者而言并不公平。李氏家族充分利用了投资者对第一毛织股票的高溢价，利用股票作为收购资本。在收购之时，第一毛织的股价是其未来预计利润的120倍。相比之下，三星物产的股价被低估，在宣布交易之前的股价处于五年低位。

谁是Paul Singer？

Paul Singer创办的对冲基金Elliott Management专门从事不良资产投资，其基本操作模式就是低价介入某个国家或某个企业的重组，竭尽所能地攫取巨额利益。

Paul Singer曾耐心围猎阿根廷，与其一路打官司长达十年之久，并在去年最终将阿根廷逼上债务违约的绝境。双方激战正酣时，阿根廷军舰La Fragata Libertad号2012年在停靠加纳的特马港时还曾被扣留。后来阿根廷政府闹上联合国法庭，花了好几个月的时间才把这艘军舰和200名船员弄了回去。阿根廷将Elliott基金称为贪婪的、乘火打劫的“秃鹫”。

除了“捕食”阿根廷，Elliott还在上世纪90年代拒绝了秘鲁提出的债务重组方案，将该国政府上诉到纽约州法院，并于2000年最终胜诉，继而获得5800万美元的赔偿金。

Singer大战三星铩羽而归

据《华尔街日报》，在李氏家族与Singer进行了长达数周的艰苦争斗后，第一毛织和三星电子的合并交易终于在一场投票率为69.5%的表决中获得通过。

Law & Business Research Center的律师Lee Jisoo称，“这个胜利当然会帮助李在镕进一步掌控权力。”

三星集团的实际控股公司第一毛织和三星集团旗下建筑及贸易子公司三星物产的合并将有助于简化三星集团复杂的股权结构。三星集团由大约70家公司组成，这些公司通过复杂的交叉持股联系在一起。

通过上述合并交易，李在镕将通过三星物产直接控制三星电子所持的4.1%股份。李在镕目前持有第一纺织23%的股份。三星电子是以销量计全球最大的手机制造商，而李在镕试图在继承父亲的财产前提高他对三星电子的影响力。李在镕的父亲李健熙(Lee Kun-hee)是三星集团董事长，目前卧病在床。

“这个结果无疑将对三星的继承人计划产生重大影响。” CGCG分析师Chae Yi Bai称，“在目睹三星集团对这项交易的反应之后，外国投资者对韩国资本市场和韩国财团的看法将有所改变。”

虽然合并计划获得通过，但是这并不会消除李在镕所面临的压力：不满的小股东对他的期望增加，同时他可能面临来自对冲基金Elliott的长期法律诉讼。

投资者预计Elliott将向法院提起诉讼，如果法院没有裁定该合并交易无效，外界关注焦点将很快转向三星系另外一家公司三星数据系统，李在镕持有该公司11%的股份。

下一场战斗：三星数据系统与三星电子合并？

长期以来分析师和投资者一直预计李在镕会寻求最终将三星数据系统公司与三星电子合并，这将进一步提高他在三星电子的持股。

三星物产和第一毛纺在声明中表示，他们将聆听交易反对人士的意见，并承诺改善与股东之间的关系，并对他们的建议和反馈持更加开放的态度。

此前三星和Elliott的交锋已经持续了六周，双方争相寻求持有三星物产一半以上股份的国内股东和外国机构的支持。

如果发生并购交易，Elliott所持三星物产7.1%股份将被稀释，该公司可能就并购交易有效性发出挑战。一位知情人士称，近几个月，Elliott购买了持有三星物产股份并且投票支持交易的两家三星关联企业1%股份。

这1%的股份让Elliott有权代表这两家公司提出要求。Elliott可能会辩称支持并购交易不符合股东的最佳利益。

Elliott的发言人表示，该公司感到失望，上述并购交易的批准似乎违背了很多独立股东的意愿，同时为三星保留了所有可以自行采取的方案。

根据并购交易条款，三星物产股东将用每股三星物产股份换取0.35股第一毛纺股份。新公司将保留三星物产的名称，将在9月1日完成法律意义上的合并，9月15日重新上市。