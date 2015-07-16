“现金为王”成当下全球最流行策略

美元在耶伦讲话后跳升，市场焦点从希腊转至美联储升息，美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的一项调查显示，围绕希腊债务危机和中国动荡股市的不确定性增强了投资者对现金的需求。美银美林在7月第一周进行的月度调查显示，基金经理资产组合中的现金比例升至2008年12月以来的最高水平。美银美林在周二公布了这项调查。

持有现金是相对较低的风险策略，因为现金可以被迅速配置，持有现金的基金经理不必等卖出套现后才买进，这是市况剧烈波动时持有现金的一个好处。美银美林对全球191位投资者进行的调查显示，7月份现金在资产组合中的平均占比为5.5%。受访投资者总计管理着约5,100亿美元的资产。

美银美林称，这主要是投资者抛售对中国需求高度敏感的大宗商品以及部分欧元区股票的结果。调查显示，上一次现金占比处于如此高位是在雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings Inc.)倒闭后。

摩根富林明资产管理(JPMorgan Asset Management)多重资产基金经理兰宁(Tony Lanning)说，今年1月份，现金在其投资组合中的占比为3%-5%，现在上升到了9%左右。摩根富林明管理着约1.8万亿美元资产。6月中，他的现金配置占比一度高达15%左右，当时围绕希腊可能退出欧元区的担忧加剧。

周二公布的调查还显示，过去一个月投资者对全球经济的信心大幅下滑。42%的受访者预计明年全球经济将增长，这一比例低于一个月前的55%。

Rothschild Wealth Management全球投资策略师加德纳(Kevin Gardiner)说，一些基金经理过于悲观。他认为，美国经济正在稳步前进，欧洲前景也并不糟糕。加德纳说，他采取长线策略。当前阶段，他认为美国和欧洲股票具有投资价值。