伊朗核协议或流产？奥巴马与国会展开交锋

伊朗与全球六个主要国家周二(7月14日)达成核协议，为10多年来时断时续的谈判划上句号。根据协议，美国、欧盟和联合国将解除对伊朗实施的制裁，换取该国同意对其核项目的长期监控。

然而，目前伊朗的核协议正开启新一轮的激烈谈判，不过这次是美国总统奥巴马政府与国会之间的交锋，一些共和党国会议员一直试图破坏该协议。

然而，美国国会试图推翻该协议的任何努力都将面临一场硬仗。共和党在参众两院均占有多数席位，但他们将需要数十名民主党议员的支持才能在总统否决“不赞成决议”后，推翻总统的否决，从而让该核协议流产。

这种可能性极小。在众议院通过不赞成决议仅需要共和党多数，但最少需有六位民主党人的支持方能获得在参议院通过所需的60票。获得足够支持以推翻奥巴马的否决，这种可能性就更小了。

奥巴马周二称，他将否决国会通过的任何阻止落实伊朗核协议的法案。

美国国会众议院民主党领袖佩洛西发表声明称赞奥巴马。“我赞扬总统在这次具有历史意义并最终取得目前进展的核谈中所展现出来的力量，”她说道，并承诺国会将“仔细审议”这项协议。

迄今为止，参议院的民主党人坚定地反对共和党人领导的干涉核谈的努力。一些人对核协议表示怀疑，但其他人称他们将对核协议投赞成票。

美国参议院情报委员会资深成员、民主党议员Dianne Feinstein在声明中表示，“这是一份强有力的协议，可以满足我们的国家安全需求，我相信该协议可以经得起时间的考验。”

今年5月，包括佩洛西在内的逾150名众议院民主党议员签署了一封坚定支持核谈的信件。

美国参议院外交关系委员会主席、共和党议员Bob Corker称，外交关系委员会将会仔细审议该协议，但称，对于协议是否达到了阻止伊朗获得核武器的目标，他将从持“深深怀疑态度”开始。

其他主要共和党议员所表达的批评态度更加强烈，众议院议长博纳(John Boehner)称将进行斗争。博纳此前发表声明称，“该协议不但没有阻止核武器在中东的传播，很可能在世界各地引发核武竞赛。”

根据《伊朗核协议审查法案》（Iran Review Act），议员们在接到核协议和相关文件后，有60天的时间来审议协议，然后决定如何回应。奥巴马可以否决相关决议，然后国会可以推翻总统的否决。

推翻总统的否决在参众两院均需要三分之二的多数票，这意味着参议院需要所有的54名共和党参议员及13名民主党参议员，而众议院则需要全部236名共和党众议员及43名民主党众议员。