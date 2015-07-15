市场恐迎惊魂12小时 投资者需系紧安全带

国际市场投资者未来12个小时可能经历严酷动荡。

而市场震荡实际已经上演，北京时间10:00公布的中国系列宏观数据虽优于预期(GDP同比提升7.0%)，但中国股市集体重挫的局面再现。A股大跌也令早先受本地数据激励而上扬的澳元掉头回挫。

展望后市，美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)将于日内稍晚发表讲话，就在令人失望的美国零售数据发布后一天，她将面对众院金融服务委员会发表半年度证词。

零售数据和7月3日发布的疲软就业数据一道，迫使投资者重新思考美联储到底会不会在9月份加息的问题。

而在全球时段晚些时候，希腊国会将决定是否吞下债权国提出的严苛的援助条款。

为换取延续债务可持续的“救命钱”，希腊需接受更为严苛的市场改革和增税条件，而这些早已在公投中被希腊民众所否决。希腊接受条款是重启援助谈判的必要条件。协议如若被否决，那么希腊多半会退出欧元区，短期内将承受更为艰困的阵痛期。

同样是周三，加拿大央行(BOC)也将召开货币政策例会，经济学家对于银行是否降息的问题存在分歧，而油价下挫对加拿大经济增长形成了持续的拖累。

凯投宏观(Capital Economics)的经济学家表示，银行很有可能将利率从0.75%下调至0.5%，不过大部分市场人士还是认为央行将选择按兵不动。

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien表示：“未来24小时市场走向十分有意思，外汇市场可能充斥着巨幅波动，美元的涨跌还连接着各种外部风险。”

ED & F Man Capital Markets的利率和信贷交易主管Tom di Galoma认为，耶伦证词是周三的焦点事件。“市场人士都在期盼美联储9月份能加息，不过令人失望的就业和零售数据让情势更难以判断，因联储此前反复确认加息将和经济数据的表现紧密相连。”

Tom di Galoma指出，耶伦的措辞可能更倾向于暗示9月的加息可能，因为这正是国会希望听到的结果。

上述种种事件的结果将彰显全球经济环境到底如何，而各国经济形势的分歧将对利率和货币汇率造成致命影响。

Kathy Lien认为：“哪个货币表现突出或落后将尤为重要。”